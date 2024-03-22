Гвінет Пелтроу взяла іпотеку 22 мільйони доларів на ремонт свого будинку (відео)

Актриса здає свою нерухомість в оренду. Не всім сусідам сподобався результат роботи дизайнерів.

Американська акторка Гвінет Пелтроу та її чоловік Бред Фалчук не пошкодували коштів, щоб привести до ладу свій особняк у Монтесіто, штат Каліфорнія, повідомляє The Sun.

51-річна лауреатка премії "Оскар" і 53-річний телесценарист у листопаді 2021 року взяли кредит у розмірі 22 мільйонів доларів, щоб відремонтувати нерухомість вартістю 4,9 мільйона доларів. За даними видання, City National Bank надав парі кошти через Lighthouse Trust.

Повідомляється, що Пелтроу і Фелчук знесли будинок, який вони купили в 2016 році, і побудували екологічно чисте житло з басейном олімпійських розмірів і 60 сонячними панелями. Будівельні роботи тривали близько семи років і були остаточно завершені минулого року. Будинок Пелтроу в минулому був гарячою темою, оскільки в серпні минулого року його було виставлено на продаж на Airbnb для загального огляду.

"Мій будинок у Монтесіто — це притулок для перепочинку і ясності розуму. Я ходжу туди, щоб відновити сили, помріяти про те, що ми створюємо в Goop, і возз'єднатися зі своєю сім'єю і дорогими друзями. Незалежно від того, чи шукаєте ви місце для несподіваної зустрічі, чи для заслуженої самотності та роздумів, коли ви приїдете, сподіваюся, що ви отримаєте від будинку стільки ж радості, скільки і я", — написала Пелтроу в оголошенні про короткострокову оренду.

На закінчення вона сказала: "Крім того, я забезпечила вас деякими з моїх улюблених речей першої необхідності, щоб живити ваше тіло, розум і душу".

Гостьовий будинок з однією спальнею і однією ванною був доступний для проживання на одну ніч з 19 серпня по 9 вересня. В Instagram Пелтроу також поділилася відео будинку, в якому є глибока ванна, дров'яний камін і склепінчасті стелі.

Хоча кілька щасливчиків орендували цю нерухомість і оцінили ремонт, проведений зіркою "Закоханого Шекспіра", не всі її сусіди були задоволені виконаною роботою.

Один з її сусідів, Майкл Макелхенні, зазначив, що нова будівля нібито була надто великою, надто високою, несумісною з сусідньою будівлею: "Вона викликала бурю серед сусідів з усіх трьох сторін".

Тим часом дизайнери Пелтроу в захваті від роботи, яку вони виконали над будинком Монтесіто. "Роман і Вільямс довгий час співпрацювали з Гвінет Пелтроу, спроєктувавши її квартиру в Трайбеку і перші три торгові приміщення — два тимчасових і одне постійне — для її бренду Goop. У своєму другому будинку Пелтроу вони допомогли їй здійснити мрію всього її життя — побудувати будинок з нуля, спроєктувавши архітектуру та інтер'єри для її сімейного будинку на великій ділянці землі в Монтесіто", — пояснюють вони на своєму вебсайті.

Дизайн-студія з Нью-Йорка також зазначає, що вони ретельно "враховували, як живе сім'я, їхній особливий досвід проживання в будинку та їхні потреби, а також те, як поєднати комфорт і красу. Як і сама будівля, інтер'єр виходить за рамки архаїчних уявлень про традиційне і сучасне, а також елегантність і затишок, тонкі деталі і строгі лінії".

Раніше Гвінет Пелтроу зізналася, як справляється з роллю мачухи. Зірка екрану одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого є двоє дітей від попереднього шлюбу. Актриса також народила двох спадкоємців від співака Кріса Мартіна.