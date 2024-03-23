Верховний вождь, парашутист і художник: 15 маловідомих фактів про короля Чарльза ІІІ (фото)

Перш ніж стати королем, Чарльз найдовше в британській історії, протягом 70 років, готувався до ролі монарха. У його біографії є абсолютно несподівані факти.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ завжди перебував під пильною увагою громадськості. Він людина досить творча, освічена й економна. Інформацію не тільки про монарха, а й членів королівської сім'ї викладено на сайті Букінгемського палацу.

Коронація Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Звісно, не все життя Чарльза ІІІ минає на видноті і є чимало цікавих фактів, про які мало хто знає, ось деякі з них:

Король Чарльз ІІІ або Карл ІІІ, повне ім'я — Чарльз Філіп Артур Джордж, народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року о 21:14, його вага становила 7 фунтів 6 унцій (3,345 кг — ред.). Його хрестили 15 грудня 1948 року. Чарльз став спадкоємцем (наступним у черзі на престол) у віці трьох років у 1952 році, а в 2017 році — найдовгоправнішим принцом Уельським. Король був першим спадкоємцем престолу, який здобув університетську освіту. Він вивчав археологію та антропологію на першому курсі Кембриджського університету, а далі переключився на історію. Його Величність також провів семестр в Університетському коледжі Уельсу, вивчаючи валлійську мову, яка досі залишається залишається "живою мовою", нею володіють близько 20 % населення Уельсу. У школі Чарльз грав на фортепіано, трубі та віолончелі. Він продовжував грати на віолончелі, будучи студентом Кембриджа, виступаючи на симфонічному концерті оркестру Трініті-коледжу 4 грудня 1967 року. Король командував тральщиком HMS Bronington 1976 року під час служби на Королівському флоті. Його Величність був першим членом королівської сім'ї, який успішно пройшов курс навчання в парашутному полку, перш ніж 1977 року його призначили головнокомандувачем цього полку. У 2011 році королю, як принцу Уельському, масаї Танзанії присвоїв титул "Хранитель корів" на знак визнання його фермерської роботи. На тихоокеанському острові Вануату Його Величності 2018 року було присвоєно титул Мал Менарінгману (Верховний вождь). На честь короля також було названо жабу: Hyloscirtus Princecherlesi або Чудова деревна жаба принца Чарльза. Будучи принцом Уельським, Його Величність став президентом або покровителем понад 800 благодійних організацій та ініціатив. Його Величність — письменник. Він написав "Старий з Лохнагара", ґрунтуючись на історіях, які він розповідав своїм молодшим братам, коли вони росли. Король також написав книжки про світ природи і навколишнє середовище, зокрема "Гармонію" і "Зміна клімату, книжка експерта з сонечок". Король — прекрасний художник. Його акварель анонімно була представлена на літній виставці Королівської академії 1987 року. 1975 року Його Величність став членом "Магічного кола" — товариства сценічних фокусників, заснованого в Лондоні 1905 року, після проходження спеціального курсу. Його Величність представив прогноз погоди на BBC. Це сталося під час відвідування студії BBC Scotland у 2012 році. Король часто проводить церемонії посадки дерев. Після посадки кожного дерева Його Величність дружньо трясе гілку, бажаючи всього найкращого.

Нагадаємо, 19 березня Фокус писав про стосунки Чарльза ІІІ з племінницею Зарою. Вони завжди демонстрували дуже теплі стосунки. Король зіграла роль у виборі імені Зари.