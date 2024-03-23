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Верховний вождь, парашутист і художник: 15 маловідомих фактів про короля Чарльза ІІІ (фото)
Перш ніж стати королем, Чарльз найдовше в британській історії, протягом 70 років, готувався до ролі монарха. У його біографії є абсолютно несподівані факти.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ завжди перебував під пильною увагою громадськості. Він людина досить творча, освічена й економна. Інформацію не тільки про монарха, а й членів королівської сім'ї викладено на сайті Букінгемського палацу.
Звісно, не все життя Чарльза ІІІ минає на видноті і є чимало цікавих фактів, про які мало хто знає, ось деякі з них:
- Король Чарльз ІІІ або Карл ІІІ, повне ім'я — Чарльз Філіп Артур Джордж, народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року о 21:14, його вага становила 7 фунтів 6 унцій (3,345 кг — ред.). Його хрестили 15 грудня 1948 року.
- Чарльз став спадкоємцем (наступним у черзі на престол) у віці трьох років у 1952 році, а в 2017 році — найдовгоправнішим принцом Уельським.
- Король був першим спадкоємцем престолу, який здобув університетську освіту. Він вивчав археологію та антропологію на першому курсі Кембриджського університету, а далі переключився на історію. Його Величність також провів семестр в Університетському коледжі Уельсу, вивчаючи валлійську мову, яка досі залишається залишається "живою мовою", нею володіють близько 20 % населення Уельсу.
- У школі Чарльз грав на фортепіано, трубі та віолончелі. Він продовжував грати на віолончелі, будучи студентом Кембриджа, виступаючи на симфонічному концерті оркестру Трініті-коледжу 4 грудня 1967 року.
- Король командував тральщиком HMS Bronington 1976 року під час служби на Королівському флоті.
- Його Величність був першим членом королівської сім'ї, який успішно пройшов курс навчання в парашутному полку, перш ніж 1977 року його призначили головнокомандувачем цього полку.
- У 2011 році королю, як принцу Уельському, масаї Танзанії присвоїв титул "Хранитель корів" на знак визнання його фермерської роботи.
- На тихоокеанському острові Вануату Його Величності 2018 року було присвоєно титул Мал Менарінгману (Верховний вождь).
- На честь короля також було названо жабу: Hyloscirtus Princecherlesi або Чудова деревна жаба принца Чарльза.
- Будучи принцом Уельським, Його Величність став президентом або покровителем понад 800 благодійних організацій та ініціатив.
- Його Величність — письменник. Він написав "Старий з Лохнагара", ґрунтуючись на історіях, які він розповідав своїм молодшим братам, коли вони росли. Король також написав книжки про світ природи і навколишнє середовище, зокрема "Гармонію" і "Зміна клімату, книжка експерта з сонечок".
- Король — прекрасний художник. Його акварель анонімно була представлена на літній виставці Королівської академії 1987 року.
- 1975 року Його Величність став членом "Магічного кола" — товариства сценічних фокусників, заснованого в Лондоні 1905 року, після проходження спеціального курсу.
- Його Величність представив прогноз погоди на BBC. Це сталося під час відвідування студії BBC Scotland у 2012 році.
- Король часто проводить церемонії посадки дерев. Після посадки кожного дерева Його Величність дружньо трясе гілку, бажаючи всього найкращого.
Нагадаємо, 19 березня Фокус писав про стосунки Чарльза ІІІ з племінницею Зарою. Вони завжди демонстрували дуже теплі стосунки. Король зіграла роль у виборі імені Зари.