Допоміг обрати їй ім'я: що відомо про стосунки Чарльза ІІІ з племінницею Зарою (фото)

Зара Тіндалл не має королівського титулу і не виконує громадських обов'язків, але її регулярно бачать на урочистостях королівської родини. З королем її дуже зближує любов до перегонів.

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Дочка принцеси Анни Зара Тіндалл від самого народження розділяла особливий зв'язок зі своїм дядьком королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, повідомляє Еxpress.

Як член королівської сім'ї, Зара часто відвідувала публічні заходи, на яких був присутній монарх. Вони завжди демонстрували дуже теплі стосунки.

Зара Тіндалл і король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Експертка з мови тіла Джуді описує зв'язок між дядьком і племінницею як один із "найприємніших і найдоброзичливіших" у королівській родині.

Подібна ніжність і прихильність відбулися багато років тому, адже Чарльз зіграв роль у виборі імені Зари. Принцеса Анна, мати Зари і сестра Чарльза, раніше згадувала: "Дитина з'явилася на світ досить несподівано, і мій брат подумав, що Зара — відповідне для неї ім'я".

Зара Тіндалл і король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Грецьке ім'я Зара означає "яскравий, як світанок". Мабуть, при виборі імені для племінниці позначилася любов короля Чарльза ІІІ до історії та літератури.

Відомо також, що у монарха дуже хороші стосунки зі своєю сестрою, яка на два роки молодша за нього і вважається однією з його довірених осіб.

Зара заявляла, що вона щаслива, тому що її мати принцеса Анна не змусила її і брата Пітера працювати членами королівської сім'ї. Сестра короля не наділила титулами своїх дітей, тому вони в житті могли робити все по-своєму, могли вибрати свій життєвий шлях.

Зара Тіндалл і король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Зара відома як один із двох членів британської королівської сім'ї, які брали участь в Олімпійських іграх. 31 липня 2012 року стала володаркою срібної медалі на змаганнях з кінного спорту на літній Олімпіаді 2012 року в Лондоні.

Дочка принцеси Анни Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Король Великобританії в молодості захоплювався поло. Журналісти припускають, що любов до спорту також дуже зближує Чарльза і його племінницю. Їх можна часто побачити на скачках, таких як Королівський Аскот і Фестиваль у Челтнемі.

Зара Тіндалл і король Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що племінниця Чарльза III з'явилася на публіці в елегантному і стильному пальті. Зара Тіндалл останнім часом обирає вбрання, які підкреслюють її фігуру.