Хто зі знаменитостей зміг зберегти свій шлюб: 5 зіркових пар-довгожителів (фото)

Деяким знаменитостям вдалося зберегти свій сімейний союз на довгі роки, незважаючи на труднощі та випробування.

Часто зіркові пари раз у раз повідомляють про своє розставання. Однак є й ті, хто протягом довгих років зберігає свій чудовий союз. Їхня історія змушує вірити в те, що справжнє кохання існує, повідомляє Hello Magazine.

П'ять знаменитих пар, які в шлюбі майже все своє життя.

Ріта Вілсон і Том Генкс (у шлюбі 36 років)

Том Генкс і Рита Вілсон Фото: Getty Images

Після розставання зі своєю коханою дитинства Самантою Льюїс 1987 року Том Генкс розпочав стосунки з Ритою Вілсон, з якою він вперше познайомився в серіалі "Сумні друзі" шістьма роками раніше, 1981 року.

Вони одружилися у квітні 1988 року, і у них народилося двоє дітей: Честер і Трумен, а Том також є батьком Коліна та Елізабет від першого шлюбу.

Актор використовував будь-яку можливість, щоб розповісти про свою дружину. У 1988 році він зізнався: "Це довгий шлях. Це великий процес, і я думаю, що з плином часу ти все більше закохуєшся в цих людей, і ось тут це так. Ми зустрічаємося вже майже два з половиною роки. І це типу: "О, я думав, що кохаю цю жінку шість місяців тому, але тепер я кохаю її ще більше". Так що все постійно змінюється".

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік (у шлюбі 27 років)

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік пішли на своє перше побачення в березні 1992 року і пов'язали себе узами шлюбу 1997 року. У пари троє дітей.

Незважаючи на те, що на момент, коли вони вперше зустрілися, в обох були різні стосунки, Метью сказав у програмі "Дивись, що відбувається в прямому ефірі", що він відразу зрозумів, що Сара "та сама". "Коли я вперше зустрів її. Я побачив, як вона йде вулицею, і подумав: "Ось і все", — поділився Метью.

Тим часом актриса "Сексу у великому місті" Сара зізналася журналістам, що за час їхніх майже 30-річних стосунків вони "жодного разу не проводили ніч окремо, за винятком відсутності на роботі".

Вікторія і Девід Бекхем (у шлюбі 25 років)

Вікторія та Девід Бекхем Фото: Getty Images

Зірка Spice Girl Вікторія Бекхем вийшла заміж за колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема в замку Латтреллстаун 1999 року після дворічних стосунків. Їхній старший син Бруклін виступав у ролі хлопчика-пажа. Пізніше у них народилися ще троє дітей: сини Ромео, Круза і дочка Гарпер.

Під час перегляду музичного кліпу Say You'll Be There, в якому Вікторія була одягнена в "чорний комбінезон", він упевнено сказав своєму сусідові по кімнаті: "Я одружуся з тією, в короткій чорній сукні". Говорячи про секрети їхнього шлюбу на шоу Еллен Дженерес, Девід сказав: "У нас троє чудових хлопчиків, і це наш пріоритет, але я думаю... у шлюбі все працює, і ви повинні приділяти час одне одному". ... І ми це робимо. Тому я думаю, що це важливо".

Для Девіда сім'я, яку вони побудували, і турбота, яку забезпечує Вікторія, є одними з найбільш чудових досягнень. У 2017 році вони відновили свої клятви.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (у шлюбі 24 роки)

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас Фото: Getty Images

Якщо не брати до уваги короткого розставання у 2013 році, Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас були разом з 1998 року, коли вони зустрілися на кінофестивалі в Довілі. Майкл зізнався, що був дуже наполегливим на їхньому першому побаченні, сказавши актрисі: "Знаєш, я буду батьком твоїх дітей". І він мав рацію. Вони побралися в грудні 1999 року під час новорічної поїздки до Аспена, а майже через рік пов'язали себе узами шлюбу в нью-йоркському готелі Plaza. У пари є діти Ділан і Керіс.

"Це довгий шлях, і я думаю, що люди сьогодні так швидко здаються у шлюбі. Ви повинні докласти всіх зусиль і не здаватися, коли виникає перша проблема, тому що це не буде останньою проблемою. У майбутньому їх буде ще багато", — поділилася Кетрін секретом їхнього довгого шлюбу.

Джулія Робертс і Деніел Модер (у шлюбі 22 роки)

Джулія Робертс і Деніел Модер Фото: Getty Images

Джулія Робертс і Деніел Модер зустрілися 2000 року під час зйомок фільму "Мексиканець", але почали зустрічатися тільки два роки по тому, після того, як обидва розірвали попередні стосунки: Джулія з Бенджаміном Бреттом, а Деніел з Вірою Стеймберг.

Вони одружилися в День незалежності 2002 року на ранчо актриси в Таосі, штат Нью-Мексико. Зараз у них троє дітей: близнюки Гейзел і Фінней та син Генрі. Розповідаючи про свій шлюб у подкасті Гвінет Пелтроу Goop, Джулі сказала: "Вийти заміж за Денні було моєю метою. Перше, що я зрозуміла — моє життя ніколи не буде колишнім. Було важливо "причепити свій візок" до Денні Модера".

