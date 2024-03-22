Охоронець-герой, який врятував принцесу Анну від викрадення, розповів про напад

Джим Бітон п'ять років охороняв принцесу Анну. А через півстоліття після нападу нарешті розповів, як усе було.

50 років тому якийсь Ян Болл намагався викрасти принцесу Анну, дочку королеви Єлизавети. Але це йому не вдалося, сама принцеса зберегла присутність духу, а її охоронець зумів відбити напад. Тепер Джим Бітон уперше розповів про злочин, який колись сколихнув усю Британію. Про це пише Daily Mail.

Охоронець-герой розповідає, що в його руці все ще залишився осколок кулі, який застряг там після того, як у нього тричі стріляли, поки він намагався захистити принцесу в ніч на 20 березня 1974 року.

Розбитий автомобіль принцеси і машина злочинця

За свій героїзм Джим Бітон був нагороджений Георгіївським хрестом.

81-річний Бітон був інспектором столичної поліції і п'ять років служив охоронцем Анни.

Ян Болл влаштував засідку на Енн, коли її та її тодішнього чоловіка капітана Марка Філліпса пізно вночі везли Лондоном. Пара поверталася в Букінгемський палац після відвідування благодійного кінопоказу.

Болл тричі вистрілив у Бітона після того, як пістолет охоронця заклинило, але йому вдалося врятуватися, коли колишній боксер Ронні Рассел, який проходив повз, вдарив стрільця кулаком по голові.

Бітон розповів, що нападник вистрілив йому в груди. І зазначив, що в його руці все ще залишається осколок. Навіть зараз, через півстоліття після події.

Принцеса Анна відвідує Джима Бітона в лікарні Фото: Getty Images

Він додав: "Ми проїхали приблизно три чверті шляху до торгового центру, і перед нами зупинилася ця біла машина. Цей хлопець Ян Болл, водій білої машини, повернувся до королівського авто. І тут він вистрілив мені в груди. Я спробував вистрілити в нього з пістолета, але промазав, а потім пістолет заклинило".

За словами Бітона, Болл направив свій пістолет на принцесу Анну і сказав: "Кинь пістолет, або я пристрелю її".

"Він вистрілив у той момент, коли моя рука піднялася вгору і куля влучила мені в руку. Ми вибили задні двері і Болл вистрілив мені в живіт", — згадує колишній охоронець.

У підсумку Болла знешкодили випадковий перехожий Ронні Рассел, який стукнув його по голові, і офіцер Пітер Едмондс, який повалив його на землю. Сама принцеса не постраждала. Але Болл встиг поранити ще кілька людей, зокрема фотографа, який чекав машину принцеси, щоб зробити фото.

Цікаво, але коли Болл сказав Анні, що збирається викрасти її, і наказав їй вийти з машини, принцеса нібито відповіла: "Малоймовірно, чорт забирай!".

Новини про спробу викрадення принцеси Фото: Соцмережi

У підсумку всі постраждалі оговталися і повернулися до своєї роботи. А Ян Болл визнав себе винним у замаху на вбивство і викраденні людей і досі перебуває в ув'язненні в лікарні Бродмур відповідно до Закону про психічне здоров'я.

Говорячи 1984 року про спробу замаху на ток-шоу Майкла Паркінсона, Анна розповіла, що була "скрупульозно ввічливою" з нападником, тому що було "нерозумно бути занадто грубою на цьому етапі".

Сам Бітон розповідав, що після інциденту, охороняти королівську сім'ю стали ретельніше.

А протокол допиту Болла оприлюднять тільки у 2048 році.

Утім, відомо, що в поліції він сказав, що готував викрадення принцеси багато років. Він хотів вимагати за неї викуп у три мільйони фунтів стерлінгів. І він не каявся в тому, що підстрелив трьох чоловіків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про напади на членів королівської сім'ї. Свого часу ще принца Чарльза вдарили квіткою в Ризі. А королеву Єлизавету закидали яйцями в Новій Зеландії.