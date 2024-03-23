Полюють і привертають увагу: чому коти так люблять скидати предмети зі столу

Котів і кішок люблять за їхній незалежний характер, муркотіння та чарівні витівки. Але власники кішок часто гадають, що змушує їхніх вихованців скидати речі на підлогу.

Деякі кішки ласкаві, інші відсторонені. Деякі люблять стрибати і гратися, а інші вважають за краще ховатися поза увагою господарів. Це лише деякі з багатьох мінливостей життя з кішками. Але є певні постійні питання, які хвилюють усіх власників, незалежно від того, який характер у їхньої кішки. Наприклад, чому кішки так багато сплять? Чому кішки нявкають, або мурилкають? Чому кішки мнуть підстилки, або навіть коліна своїх господарів. І чому багато хто так любить скидати речі зі столів і тумбочок? Про це пише Reader's Digest.

У будинку, де є кішки, які люблять бавитися, скидаючи речі на підлогу, господарі вже підготовлені до несподіванок і нічого не залишають там, куди можуть дотягнутися їхні вихованці. Але чому вони це роблять? Хоча з цього питання не проводилося багато наукових досліджень, у експертів з кішок є свої власні теорії.

Це живить їхнє прагнення до полювання

Фахівець з поведінки котів Памела Меррітт, авторка книги "Шлях котів: як використовувати їхні інстинкти, щоб тренувати, розуміти та любити їх", зазначає, що інстинкт "гратися-здобиччю" є у всіх котів, принаймні певною мірою. Рівень цього потягу являє собою суміш котячих генів і досвіду раннього життя. Сильніший інстинкт здобичі може призвести до того, що кішка буде використовувати лапи, щоб перекидати предмети, щоб спробувати дізнатися більше про навколишнє середовище.

Це привертає увагу

Також кішки можуть скидати речі, щоб привернути вашу увагу. Адже найімовірніше, коли ви бачите, що ваша кішка прямує до столу, або тумбочки, ви швидко реагуєте, — зазначає Ріта Бренсон Боуман, експертка з поведінки кішок. Таким чином, з точки зору кішки, все йде за планом: вона діє, а ви реагуєте і займаєтеся тільки нею.

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"Будь-який вид людської уваги приносить задоволення кішкам, які добре взаємодіють зі своїми господарями, чи то сміх, чи то погляд, чи то зауваження", — каже Селія Хеддон, фахівець з поведінки кішок.

Як відучити кішку перестати перекидати речі?

Не існує надійного способу змусити кішок взагалі перестати скидати предмети, але є кілька способів хоч трохи відучити їх від цього.

Перестаньте приділяти кішці увагу, коли вона щось перекидає.

Якщо ваше кошеня перекидає речі, щоб привернути вашу увагу, постарайтеся не звертати на нього уваги. Найкращий спосіб — відвернутися і зосередити увагу на чомусь іншому. "Не дивіться. Нічого не кажіть, не смійтеся. Направте свій погляд кудись в інше місце", — радить Хеддон.

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Майте на увазі, що кішки — наполегливі істоти, тому вони можуть продовжувати перекидати речі. Хеддон радить людям набратися терпіння: "Це може зайняти тижні, а не кілька днів, але в кінцевому підсумку кішка виявить, що така поведінка не винагороджується".

Нагороджуйте кішку за іншу поведінку

Спробуйте навчити їх іншого способу привернути вашу увагу і винагороджуйте їх за це.

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"Якщо ви хочете, щоб ваша кішка спокійно сиділа, наприклад, на своїй підстилці, приділяйте їй увагу поглядом, словесною похвалою і час від часу пригощайте її", — пояснює Мерріт. І радить заохочувати кішку грати інакше: стрибати в порожні картонні коробки і назад. "Почніть з того, що киньте трохи їжі в порожню коробку, а потім, коли кішка стрибне, нахиліться і покажіть своє захоплення! Більшості кішок це подобається", — каже експерт.

Не давайте кішці нудьгувати

Кішкам нудно, якщо їм нічого робити, і в цьому вони схожі з людьми. Хеддон радить щодня грати зі своїми улюбленцями та чергуйте іграшки, щоб вони не нудьгували.

Якщо ви годуєте кішку сухим кормом, спробуйте задіяти іграшки, в які можна ховати ласощі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як привчити кішок грати в гру "принеси". Психологи з поведінки тварин кажуть, що кішки так само, як і собаки, люблять грати зі своїми господарями, але тільки встановлюють свої правила