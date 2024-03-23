Зірка "Пліткарки" Ед Вествік офіційно одружився на нареченій Емі Джексон (фото)

Емі Джексон з Едом Вествіком заручилися на початку 2024 року. Пара не стала довго тягнути з весіллям і одружилася через два місяці після заручин.

31-річна британська акторка та модель Емі Джексон показала перші кадри з весілля з Едом Вествіком. Світлинами вона поділилася у себе на сторінці в інстаграм.

"Нехай святкування починаються", — написала акторка.

Відомо, що пара відгуляла весілля ще три дні тому, 21 березня, однак світлинами пара поділилася тільки зараз. Акторка також уточнила, що важлива подія відбулася в оточенні їхньої сім’ї і дуже близьких друзів.

На першому знімку Ед і Емі, одягнені в біле вбрання танцюють романтичний танець. Далі на фото можна побачити гарний стіл зі свічками, прикрашений вишуканими квітами. На іншому зображенні видно, як Емі входить до закладу в супроводі свого сина Андреаса (від її колишнього нареченого, бізнесмена Джорджа Панайоту). На останньому фото Емі та Ед солодко цілуються.

На опублікованих фото також можна побачити, що для важливої події Емі Джексон обрала білку міні сукню з невеликим розрізом на нозі і вшиту стразами. Ед в свою чергу одягнув однотонний костюм молочного кольору.

Звісно під опублікованими фото шанувальники засипали пару коментарями, серед яких були і зіркові друзі пари. Актор Патрік Вілсон висловив свою підтримку серією білих емодзі-сердець, а британська модель Зара Мартін написала: "Найкраща ніч!!!". Візажист Ніккі поділилася своїм захопленням, написавши: "Вау, така гарна. Вибачте, що я пропустила це, і люблю вас усіх понад усе".

Варто відзначити, що пара познайомилася ще у 2021 році. Вже через рік між Едом та Емі виникли почуття. У січні 2024 року Ед Вествік, зірка "Пліткарки" оголосив про заручини.

Варто відзначти, що це вже друге одруження актора. На зйомках серіалу "Пліткарка" Ед познайомився з Джесікою Зор згодом пара одружилася, а вже у 2010 шлюб розпався.