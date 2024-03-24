Містичний час: як на нас вплине Місячне затемнення 25 березня 2024 року

Місячне затемнення, яке трапиться 25 березня, відкриває весняний сезон затемнень 2024. Воно буде напівтіньовим і принесе оновлення всім знакам Зодіаку.

Місячне затемнення 25 березня акцентує принцип знака Терези. А це соціальні взаємини, партнерство, співпраця, і звичайно шлюб. Астрологи вважають, що весняні затем нення цього року змінять життя представників кардинального Хреста — Овнів, Раків, Терезів, Козерогів. Фокус розповість, як напівтіньове затемнення вплине на нас усіх.

Місячне затемнення відбудеться 25 березня на Низхідному Місячному Вузлі, яке можна назвати "звільнення", розповідає відомий астролог Марина Скаді.

Низхідний або південний вузол — символізує те, що йде. Тож варто позбутися всього, що блокує подальший розвиток і не дає вам розвиватися. Закриє весняний коридор затемнень сонячне затемнення 8 квітня в знаку Овна.

Місячні затемнення трапляються тричі на рік. Сонце, Земля і Місяць встають приблизно на одній прямій. Місячні затемнення відрізняються за ступенем видимості, і вчені виділяють три види: повне, часткове і напівтіньове затемнення.

Астрологи зазначають, що місячні затемнення впливають на людей значним чином: у вас може різко змінитися настрій, ви можете відчути втому або роздратування. Утім, більш чутливі люди можуть у цей період бачити більш яскраві та навіть віщі сни. Тарологи і маги кажуть, що місячні затемнення посилюють енергію і впливають на підсвідомість.

Чого чекати від Місячного затемнення

Але зараз мова про перше затемнення — напівтіньове місячне затемнення. Затемнення по осі кардинальних знаків Зодіаку Овен — Терези стануть каталізаторами переломних подій у житті багатьох людей.

Хоча перетворювальна сила затемнень, безумовно, може лякати, місячні затемнення також є неймовірними періодами відкриттів, проривів та інтеграції. Під цим зачарованим небом відкриваються нові шляхи, виникають блискучі ідеї та розкривається. Коли ми отримуємо ключову інформацію про найбільш значущі обставини в нашому житті, ми можемо відповідним чином пристосуватися і розвернутися, щоб знайти нові можливості.

Оскільки це місячне затемнення відбувається на осі Овна-Терезів, теми автономії, партнерства, незалежності та союзу будуть у центрі уваги. Овен пропонує нам прославити нашу особисту свободу, а Терези спонукають нас задуматися про гармонію, баланс і рівновагу.

Під час Місячного затемнення відчуватиметься брак емоцій і спустошеність. У найближчі дні до і після місячного затемнення 25 березня необхідно відмовитися від того, що вас тягне назад. У місячне затемнення варто позбуватися всього, що вам заважає розвиватися. А вже в сонячне затемнення варто закладати свою особисту програму самореалізації на найближчі півроку.

Варто пам'ятати, що затемнення впливають на зовнішні події набагато більшою мірою, ніж на життя окремої людини. Але насамперед затемнення відчують сонячні та місячні представники Овна і знака Терези. У місячне затемнення слід приділити увагу травній і сечостатевій системі, а також жіночому здоров'ю. Місяць відповідає за ці органи і системи, тож можуть загостритися хронічні захворювання.

Місячне затемнення також вплине на стосунки в родині. Можливі події, які значно вплинуть на всю сім'ю і, ймовірно, доведеться обирати між почуттями і розумом.

На людей, які не можуть відпустити минуле, чекають неприємні зміни в житті. Потрібно бути готовим до того, що коридор затемнень звільнить місце для успішніших починань або сприятливіших стосунків.

Але якщо ви готові відпустити минуле, то проживете цей складний період, приймаючи внутрішні трансформації і зовнішні зміни.

Прикмети та поради

Не можна починати нові проєкти й укладати важливі угоди. Успіхом вони не увінчаються. Краще здійснювати такі важливі проєкти до або після затемнення.

Зробіть тренування в спортзалі більш щадними й уникайте важкої роботи. Вважається, що це може призвести до виснаження сил і енергії. Краще відпочивати в цей день, медитувати і, якщо вже доводиться працювати, то не перевтомлюйтеся.

За старих часів вважалося, що навіть виходити заміж цього дня не варто. Шлюби будуть нещасливими, або завершаться розлученням.

Небажано здійснювати далекі поїздки. У ніч, коли трапляється місячне затемнення, зростає кількість аварій.

Затемнення — це пора очищення. Тож прийміть у цей день ванну, або душ, щоб очиститися духовно і фізично.

Варто пам'ятати, що під час самого затемнення, а також за кілька днів до і після нього, можливі збої і всілякі форс-мажори. Затемнення не контролюється прогнозами, тож неможливо передбачити, чого нам чекати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, кому пощастить із грошима в цей непростий період. Таро-прогноз на фінанси в період Місячного затемнення 25 березня 2024 обіцяє Ракам — гроші, а Близнюкам — виграш.