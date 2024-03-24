Куртка-безрукавка у весняних трендах-2024: ідеальне доповнення вуличного стиля

Куртка-безрукавка — затишне доповнення вашого образу під час похолодання. Причому носити її можна як поверх светра і худі, так і поверх пальта або плаща.

Улюблена багатьма куртка-безрукавка цього сезону повертається в тренди модного образу. Чорна, зелена, бежева — вона буде вашим затишним доповненням під час похолодання. Причому носити її можна як поверх светра і худі, так і поверх пальта або плаща.

Багато хто сприймає безрукавку виключно як необхідний захист від холоду та вітру. Насправді, як запевняють стилісти італійського Vogue, її можна використовувати у різні способи. Для цього потрібно зовсім небагато — ваша уява і підказка професіоналів.

Невагома безрукавка, або жилет slim fit

Slim fit — це безрукавка надзвичайно тонкого шару, яку можна носити під пальтом або курткою, щоб захистити себе від вітру в середині сезону. Цей жилет щільно прилягає до тіла, стаючи додатковим захистом. Причому необов'язково одягати slim fit одразу — жилет завжди можна носити із собою в сумці та діставати за потреби.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

У сміливому варіанті slim fit може стати яскравим елементом весняного вбрання. Наприклад, як безрукавка-пуховик від Amazon Essentials — добре оброблений, з кишенями і застібкою-блискавкою під горлом. Підкладка досить легка, щоб зігріти тулуб, не змушуючи почуватися скутим. Ще більш універсальний 100-грамовий жилет від Uniqlo — без капюшона і з широким V-подібним вирізом, його можна носити і з елегантною блузкою, і з джинсами.

Для того, щоб виглядати по-діловому, але вишукано, зверніть увагу на жилет, як у &Other Stories — надлегка модель зі стьобаної тканини зі звивистими лініями, що нагадують стьобані ковдри. Стилісти нагадують ще раз — не бійтеся експериментувати з поєднанням кольорів та різними тканинами.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Модель може бути й оверсайз — зі спущеним плечем і поясом на талії. А ось жилет K-Way має свою особливість — його стьобаний візерунок має ромбоподібну форму, і він ідеально пасуватиме до м'якої толстовки або джинсової куртки.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Універсальна чорна безрукавка

Такий невеликий чорний пуховик без рукавів можна поєднувати з багатьма речами — від штанів до довгої спідниці, навіть у сміливих вечірніх образах. До речі, сприймається він як практичний штрих.

Фото: unsplash.com

Якщо ви шукаєте повсякденний варіант, найкраще зупинитися на базовій моделі зі стандартним фасоном, класичною застібкою-блискавкою і подвійною передньою кишенею. При цьому комір залишається високим або з капюшоном.

Укорочена безрукавка

Це настільки універсальний джокер, що використовувати його можна як завгодно: головне, як завжди, правильно створити образ і не переборщити. Оскільки образ складається відповідно до смаку і модних течій, можна бути сміливішими з комбінаціями.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

До речі, безрукавка Zara, наприклад, пасуватиме як у діловому дрес-коді, так і для дозвілля — носити її можна з джинсами і светром. Якщо ви шукаєте чорну вкорочену куртку без рукавів, то варто звернути увагу на нову модель H&M: блискавка для регулювання застібки і підкреслена талія для стрункості фігури, попри широкий крій.

Щодо кольору, ви ніколи не помилитеся, обравши класичні кольори, такі як чорний і нейтральні відтінки. Водночас навесні трохи кольору ще нікому не зашкодило.

Довга безрукавка

Стилісти стверджують, що носити довгу безрукавку — все одно що ходити під м'якою і теплою ковдрою завдяки вільному силуету. Ефект цікавий у поєднанні з одягом схожих відтінків або навіть таких, що збігаються. Так само правильним вибором може виявитися гра з одягом різного крою, наприклад, з дуже вузькою водолазкою з довгими рукавами.

Фото: unsplash.com

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