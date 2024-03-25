25 березня 2024 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, злословити, обманювати близьких і займатися важкою фізичною працею.

Що сталося цього дня:

25 березня в церковному календарі після переходу ПЦУ на новоюліанський календар — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти великих церковних свят. Саме цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження по плоті від неї Ісуса Христа, Спасителя людства. Незважаючи на те, що Великий піст ще не закінчився, церква дозволяє в цей день їсти рибу і пити червоне вино. Цього дня віряни обов'язково йдуть до Храму, щоб помолитися і подякувати Діві Марії. До 2024 року в ПЦУ це свято відзначали 7 квітня.

Що не можна робити 25 березня:

одягати новий одяг;

заплітати коси;

шити і в'язати;

віддавати що-небудь із дому;

сіяти, садити рослини;

сваритися, лихословити, лаятися з близькими;

обманювати;

важко працювати.

Народні прикмети та повір'я:

дощ сьогодні — до грибного літа;

сонячний день — до грозового літа;

гроза — до гарного врожаю горіхів.

День ангела святкують:

Сава, Тихон.

Цей день в історії:

421 рік — Згідно з легендою, у день Благовіщення Діви Марії в Північній Італії засновано Венецію. Заснована вона була жителями області, які врятувалися від готов на пустельних островах болотистого узбережжя

1843 рік — У Лондоні відкрито пішохідний тунель під Темзою, що зв'язує Вреппінг із Розерхісом

1969 рік — початок постільного протесту Джона Леннона і його дружини

2002 рік — виявлено ген епілепсії