Брат принцеси Діани підтримав Кейт Міддлтон (фото)

Принцеса Уельська наразі проходить хіміотерапію після діагностування онкології. Вона відкрито розповіла про свою хворобу.

Брат покійної принцеси Діани, Чарльз Спенсер, висловив підтримку Кейт Міддлтон після того, як вона оголосила про свою боротьбу з раком.

"Неймовірна врівноваженість і сила", — написав граф Спенсер у X (Twitter), коментуючи емоційне відеозвернення принцеси Уельської.

Покійна сестра Чарльза є свекрухою Кейт Міддлтон. Однак жінки так і не зустрілися, оскільки принцеса Діана загинула в трагічній автокатастрофі в серпні 1997 року. Втім, Кетрін наразі носить титул покійної свекрухи — принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон розповіла про боротьбу з раком Фото: Скріншот

Дружина принца Вільяма зізналася, що після планової операції на черевній порожнині в неї діагностували рак, і сказала, що наразі вона перебуває на ранніх стадіях "профілактичної хіміотерапії".

"Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але, найголовніше, нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — зазначила у відеозверненні Кетрін.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вона запевнила, що почувається добре. Наразі монарша персона перебуває у Віндзорі. Коли вона повернеться до публічних обовʼязків, точно невідомо. Раніше Кенсінгтонський палац говорив про квітень 2024 року.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон вирішила прямо розповісти про свій діагноз.

Також Фокус писав про спроби отримати персональну інформацію про Кейт Міддлтон співробітниками Лондонської клініки.