Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в чорному бікіні (фото)

Знаменитість доволі часто викладає знімки, на яких приміряє різноманітні купальники. Цього разу вона зробила ставку на темний відтінок.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в чорному бікіні. Знімком зірка екрану ділиться в Instagram.

Фото зробила 16-річна донька знаменитості Валентина. Її зіркова мама позувала на фоні скель та морських хвиль. Хаєк приміряла чорне бікіні, зібравши своє темне волосся у хвіст та додавши до пляжного образу сонцезахисні окуляри.

"Завжди допомагає мати фотографа в родині", — написала Сальма.

Сальма Хаєк

"Завжди допомагає мати таке тіло", "Як можна бути такою гарячою!!!", "Валентина такий неймовірний фотограф!!! До речі, ідеальне поєднання — це ти з морем", — коментують знімок Сальми її фоловери в соцмережі.

Зірка фільму "Фріда" часто ділиться кадрами, на яких постає в різноманітних купальниках, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

Сальма Хаєк

Наразі вона одружена з французьким мільярдером Франсуа Анрі-Піно, який володіє групою компаній Kering та низкою найвідоміших модних брендів, серед яких — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Пара виховує доньку Валентину.

Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала чоловіка з 15-ю річницею весілля.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.