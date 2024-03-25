Євген Кошовий зізнався, куди відправить доньку на навчання (відео)

Євген Кошовий зізнається, що його старша донька має грандіозні плани на свою творчість. Дівчина планує зібрати стадіон.

40-річний комік, актор та телеведучий Євген Кошовий, відомий як учасник "Кварталу 95" та друг нинішнього Президента України Володимира Зеленського, зізнався, ким хоче стати його старша донька Варвара та де вона планує навчатися. Про це він розповів у програмі "Ближче до зірок" на каналі ТЕТ.

Зокрема, Євген Кошовий зізнався, що 16-річна донька мріє стати зіркою, тому поки направляє всі свої ресурси, щоб опанувати артистичні навички.

"Вона зараз співає дуже складні пісні. Її дуже мотивує те, що вона хоче вступити в виш, де буде і театральне мистецтво, і акторське, і естрадний вокал", — зізнався Євген Кошовий.

Зірковий татусь також розсекретив, що донька не планує навчатися в Україні, а розглядає варіанти навчальних закладів за кордоном. Одна з країн, яка в списку — Польща.

Раніше Євген Кошовий зізнався, що донька активно вчить польську мову, адже має плани поїхати туди на навчання.

Євген Кошовий також розповів, що нині дівчина мріє про успішну творчу кар’єру, а головне вона хоче зібрати на свій виступ стадіон шанувальників.

"У неї є мета зібрати стадіон. Стадіон так стадіон", — сміючись розповів Кошовий.

5:26 - Євген Кошовий про доньку Варвару

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Варто відзначити, що донька Євгена Кошового ще з юних років демонструє свої вокальні здібності. Коли Варварі було 11 років вона стала учасницею вокального шоу "Голос діти", а також учасницею дитячого Євробачення у 2019 році. Нещодавно донька Євгена Кошового зачарувала підписників виконанням пісні "I have nothing" всесвітньо відомої співачки Вітні Г'юстон.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий вже розповів про плани доньки навчатися за кордоном. Також шоумен розповів, про заробітки під час війни та скільки витрачає на місяць.