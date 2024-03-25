Як прибрати боки: 3 вправи, які допоможуть швидко позбутися жиру

Практично кожен набирає за зиму кілька зайвих кілограмів і перше, що зрадницьки видає те, що ви набрали вагу — боки. Але вихід є! Знадобиться всього десять хвилин на день і ці три ефективні вправи.

"Рятувальне коло" — саме так називають жир на животі, який накопичується навколо боків і живота. Здебільшого ця проблема має естетичний характер, оскільки жир на стегнах менш шкідливий для здоров'я, ніж жир на талії, який сприяє серцево-судинним захворюванням. Але безпечно не означає красиво, тому, якщо ви хочете позбутися "рятувального кола", вам не обійтися без фізичних вправ, які допоможуть вам скинути зайву вагу і знизити відсоток жиру в організмі. Про це пише Fit For Fun.

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Приділяючи тренуванням лише десять хвилин щодня, наприклад, поки варите ранкову каву або розігріваєте вечерю, ви швидко приведете в тонус тіло і позбудетеся ненависних боків.

Скручування

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Початкове положення: ляжте на підлогу на спину, ноги на ширині плечей. Піднесіть руки до вух. Слідкуйте, щоб поперек був притиснутий до підлоги, аби запобігти провисанню спини. Піднімайте й опускайте плечі та верхню частину спини. Живіт весь час має залишатися напруженим.

У вправі насамперед задіюються верхні м'язи живота, а також бічні та нижні м'язи живота.

Робіть 2 підходи по 15 повторень.

Підйоми ніг

Початкове положення: лежачи на спині, руки під сідницями. Притисніть поперек до підлоги. Водночас підніміть ноги прямо вгору, потім повільно опустіть їх, напружуючи м'язи живота.

Робіть 2 підходи по 15 повторень.

Бічна планка

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Початкове положення: лежачи на боці, ноги витягнуті. Підніміть тіло вгору за допомогою передпліччя і напружте м'язи спини та живота.

Утримуйте планку 2 рази по 1 хвилині на кожен бік.

Загальне тренування м'язів для більш ефективного результату

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Однак цілеспрямованого тренування м'язів живота недостатньо, щоб швидко розтопити жир на стегнах. Тільки загальне тренування м'язів, яке допомагає наростити м'язову масу по всьому тілу, може домогтися стійких результатів.

Ключем є більш високий рівень основного обміну: це означає, що організм використовує жирові запаси навіть під час відпочинку. Проте скручування і планка ідеально підходять для формування корпусу тіла для підтягнутого і плоского живота.

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Раніше Фокус писав про те, які тренування допоможуть скинути зайву вагу і продовжити життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.