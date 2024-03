Збере всіх зіркових друзів: поп-діва Дайана Росс збирається з розмахом відсвяткувати своє 80-річчя

Її син Еван Росс уже повідомив, що вечірка "запам'ятається надовго". На 75-річному дні народженні Даяни Бейонсе заспівала їй Happy Birthday, а серед гостей були Леонардо Ді Капріо і Стіві Вандер.

Легендарна співачка Даяна Росс цими вихідними відсвяткує своє 80-річчя вечіркою, яка, за словами її сина Евана Росса, "запам'ятається надовго". 79-річна зірка тріо Supremes встановила високу планку на вечірці з нагоди свого 75-річчя 2019 року. Тоді Бейонсе заспівала Happy Birthday, а сама Даяна дала приватний концерт, на якому п'ять разів змінювала розкішне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Тоді день народження поп-діви відвідали такі гості, як Стіві Вандер, Леонардо Ді Капріо, Гайді Клум, Кріс Рок і Шон Комбс.

Напередодні святкування 80-річчя своєї матері Еван сказав: "Я думаю, вона піде ва-банк, і це чудово".

Зараз приватні літаки доставляють цілу плеяду зоряних гостей до маєтку Росса Quarry Farm вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів у Коннектикуті, де в її маєтку з 11 спальнями і площею 12 562 квадратні фути проходять урочистості. Даяна Росс народилася 26 березня, але святкування ювілею явно розтягнеться на кілька днів.

Хоч Дайана вже і в похилому віці, але на пенсію вона поки що не збирається. Тур Diana's Music Legacy Tour, який проходив у Європі та Великій Британії минулого року, триває по всій Америці з концертами у восьми містах протягом 11 днів у травні.

Хіт I Will Survive Даяни Росс

"Я хочу це зробити, тож це не зовсім робота. Коли я виходжу на сцену, мені дійсно весело", — розповіла вона раніше журналу Interview.

Саме ця трудова етика принесла Росс 18 хітів №1, включно з Aint No Mountain High Enough, Touch Me In The Morning і I'm Coming Out.

Вона також отримала 12 номінацій на Греммі, дві зірки на Алеї слави в Голлівуді, місце в Залі слави рок-н-ролу, Президентську медаль свободи і найбільші продажі альбомів серед жінок-виконавців в історії музики. Її статки оцінюють у 200 мільйонів фунтів стерлінгів, вона володіє особняками в Лос-Анджелесі, Коннектикуті та Флориді, але, озираючись назад на свою кар'єру, вона наполягає: "Я робила це не заради грошей. Я зробила це з любові до роботи і співу".

Не дивно, що на початку цього року поп-діва була названа новим обличчям весняної кампанії Saint Laurent 2024.

Біографія Даяни Росс

Майбутня зірка виросла в бідності в Детройті, штат Мічиган. Разом із Мері Вілсон, Флоренс Баллард і Бетті Макглоун вона організувала жіночий квартет "The Primettes" (пізніше його перейменували на "The Supremes"). Так і почалася її музична кар'єра.

1961 року (після того як Бетті Маглоун замінили на Барбару Мартін) жіночий квартет підписав контракт із лейблом Motown Records. У перші роки всі видані сингли гурту до єдиного виконувала Дайана Росс.

Виступ The Supremes

У 1970 році вона покинула тріо і стала виступати сольно. В епоху диско вона домоглася вражаючого успіху, а 1972 року дебютувала в Голлівуді, зігравши Біллі Голідей у біографічному фільмі "Леді співає блюз".

Нагадаємо, Дайана Росс була близькою подругою Майкла Джексона. Згідно з його заповітом саме вона мала стати опікуном його дітей, якщо мати Джексона не зможе їх виховувати.

Нагадаємо, коли Джексона звинуватили в педофілії, Росс виступила на його захист.