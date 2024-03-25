Кейт Міддлтон та принц Вільям роблять усе можливе, аби захистити своїх дітей, — ЗМІ

Принц та принцеса Уельські вирішили повідомити про діагноз Кетрін наприкінці березня не просто так. У цей час їхні діти пішли на великодні канікули.

Кейт Міддлтон і принц Вільям "роблять все можливе, щоб захистити принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї" під час боротьби їхньої мами з раком. Про це пише The Times.

"Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — розповіла в емоційному зверненні принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Джерела пояснили, що Кейт і Вільям чекали, щоб повідомити світові про хворобу, коли їхні діти пішли на шкільні канікули, щоб більше захистити їх від уваги публіки.

Вважається, що принцеса Уельська повідомила 10-річному Джорджу, 8-річній Шарлотті та п’ятирічному Луї про свій діагноз перед тим, як зняти відео в середу, 20 березня, опублікувавши його через два дні.

"Кейт і Вільям робили все можливе, щоб захистити дітей, щоб вони не знали про все, що відбувається. Діти в школі розмовляють, тож це їхня головна турбота", — розповідає інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Окрім цього, стало відомо, що родина Уельських не приєднається до інших членів королівської родини під час великодньої служби в неділю, 31 березня 2024. Натомість Кейт та Вільям будуть проводити час з дітьми.

Нагадаємо, королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ на фоні чуток про його смерть.

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