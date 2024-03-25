Коштовне кольє і дорогий антикваріат: мешканка Нью-Йорка розповіла, що знаходила у сміттєвих баках

Анна Сакс практично нічого не купує в магазинах. І знаходить у сміттєвих баках справжні скарби.

Анна Сакс, мешканка Нью-Йорка, прославилася своїм блогом, у якому вона показує, скільки скарбів і просто хороших речей викидають жителі Нью-Йорка, а також власники магазинів. Раніше вона працювала в інвестиційному банку, а тепер намагається продемонструвати, що люди купують і викидають занадто багато, завдаючи шкоди екології. Про це пише Readerʼs Digest.

Сакс зібрала речі і переїхала в Коннектикут на три місяці, де жила в сільськогосподарській громаді, спрямованій на сталий спосіб життя і вирощування екологічно чистих продуктів харчування. Коли вона повернулася до Нью-Йорка, у неї була нова мета і безліч нових навичок, які допомогли втілити її мрії в реальність.

За її словами, її вразило, як мало було в громаді відходів. Повернувшись до Нью-Йорка, вона була вражена кількістю сміття. "Я почала задаватися питанням: "Що насправді знаходиться у всіх цих сумках і сміттєвих баках на тротуарах?", — виявилося, що там повно скоровищ.

Замість того, щоб застрягти в нескінченному циклі занепокоєння з приводу клімату, вона взялася за місію, яка робить її одним із найвпливовіших активістів зі зміни клімату в соціальних мережах сьогодні.

Життя в громаді відкрило Сакс очі на шкоду, яку споживча культура завдає на місцевому, національному та глобальному рівні.

Тому у 2016 році вона пройшла майстер-курс і почала працювати в програмі порятунку продуктів харчування. Вона знайшла своє покликання у 2017 році. Щоб вгамувати свою цікавість і допомогти добути їжу і предмети домашнього вжитку, вона почала те, що вона називає "вигулом сміття".

Під час прогулянок своїм районом 31-річна Сакс перебирає сміття в пошуках предметів багаторазового використання. Незабаром її "вигули" розширилися і тепер включають у себе корпоративні сміттєві контейнери та побутове сміття. Дивно, але вона виявила безліч справді чудових речей, як-от одяг, дизайнерські аксесуари, столовий посуд і їжа, і все це вона документує в Instagram і TikTok.

Анна Сакс і знайдена в смітті їжа

Під псевдонімом "Сміттярка" Сакс швидко завоювала популярність завдяки своїм освітнім, кумедним і несподіваним відеороликам, що висвітлюють проблеми споживацтва та діляться інформацією про те, як вести більш екологічний спосіб життя. "Основна проблема — перевиробництво, яке призводить до надмірного споживання, яке призводить до величезної кількості відходів", — каже вона.

У своїх роликах Сакс показувала, серед іншого, величезні мішки з одягом, які просто викинули. У ще одному ролику вона знайшла 16 невідкритих коробок серветок і два рулони туалетного паперу, три пакети з шоколадними батончиками, нові коробки тампонів, свіжі квіти і прикраси для вечірок.

Тонни викинутих святкових пакетів

Є також багато харчових відходів з державних шкіл Нью-Йорка. "Я думаю, що система державних шкіл Нью-Йорка могла б краще управляти своїми запасами", — каже вона, перебираючи сотні мішків з морквою.

Річ у тім, що корпорації та інші організації (наприклад, державні школи) часто вважають за краще знищувати або викидати предмети, а не роздавати їх людям, які можуть їх потребувати. За словами Сакс, основна причина таких розтрат полягає в тому, як влаштовано нинішнє податкове законодавство США. Роздрібні продавці, які знищують товари, можуть заявити про збитки за податками й отримати відшкодування всіх мит. Якщо вони роздають товари, вони можуть вимагати лише невелику суму як благодійне вирахування зі своїх податків. Це дає компаніям фінансовий стимул проявляти марнотратство замість того, щоб роздавати товари.

Знайдений антикваріат

Руки співробітників часто зв'язані, коли справа доходить до протоколу утилізації. "Співробітникам не дозволяється забирати це додому", — сказала Сакс, знімаючи, як вона виявила викинуті коробки з серветками. За її словами, це вважатиметься крадіжкою, і за це їх звільнять. Вони не можуть і пожертвувати речі, бо їх також звинуватять у крадіжці.

В ідеалі компанії мали б жертвувати речі, які вони не можуть продати, у "безкоштовні магазини" або безпосередньо нужденним, замість того, щоб викидати їх у сміття. Сакс також закликає ухвалити двопартійний закон "Пожертвуйте, а не викидайте", щоб перешкодити корпораціям викидати речі на узбіччя.

Пакети, повні шоколадок

Відео Сакс багато разів ставали вірусними, викликаючи шок у галузях, про які вона говорить. У її найпопулярнішому відеоролику 2021 року було показано новенькі розкішні сумки Coach, які співробітники порізали перед тим, як викинути — це ще один спосіб скористатися податковою лазівкою.

І це незважаючи на "зобов'язання зі сталого розвитку" на вебсайті Coach. У ньому йдеться, що компанія заохочує ремонт пошкоджених сумок і є частиною "циркулярної економіки".

Дизайнерські сумки

Після скандалу бренд Coach оголосив про зміни у своїй політиці, заявивши, що більше не буде знищувати повернення в магазині.

У 2019 році вона звинуватила CVS у тому, що було викинуто цілий контейнер медикаментів і дитячого харчування. Вона написала генеральному директору, запропонувавши CVS сформувати місцеві партнерства з пожертвувань. У відповідь компанія заявила, що розгляне це питання. Після того, як чергове відео її занурення в сміттєвий контейнер CVS стало вірусним, компанія вирішила відмовитися від пластикових пакетів.

Закликати компанії до відповідальності за свої обіцянки — ще одна з її цілей. У 2016 році Starbucks зробила велику новину, оголосивши, що до 2020 року вона буде жертвувати всю непродану їжу, а не викидати її. Відео Сакс за 2020 рік показали, що, незважаючи на обіцянки корпорації, вона все ще викидає тонни хорошої їжі. У 2022 році Starbucks підтвердила свої зобов'язання, заявивши, що до 2030 року скоротить загальні втрати і псування продуктів харчування на своїх підприємствах у США на 50 відсотків.

Також Сакс показує відео інших активістів, які також шукають у смітті хороші речі. Так, один з її однодумців знайшов живого папугу в сміттєвому контейнері Petco. Обурення в соціальних мережах було настільки сильним, що компанія була змушена почати офіційне розслідування.

Живий папуга, знайдений у смітті

Кажуть, що є сміттям для одного, може стати скарбом для іншого. І Анна це підтверджує. Як мисливець за скарбами, вона може похвалитися по-справжньому цінними знахідками.

Що знаходила Анна Сакс у смітті

Антикварний набір чаш для пуншу Рассела Райта Сатурн. Зараз він є частиною постійної колекції Смітсонівського музею дизайну.

Клубок дорогих кольє Тіффані. Вона та її подруга годинами розплутували їх.

Красива урна з прахом домашнього кота. "Добре, що я прочитала табличку внизу, а то я могла б її відкрити", — каже вона.

Зелений оксамитовий дизайнерський піджак. Вона зберегла його і носить досі.

Сторінка справжньої середньовічної книги в рамці. Тепер вона висить у неї вдома.

Набір майже нових стільців із ротанга та журнального столика. Вони в її вітальні.

Колекція настільних книг для малюків. Вона подарувала їх своїй племінниці.

Дорогі шоколадні цукерки. Одну частину вона відкладає, щоб з'їсти, а іншу віддає.

Набір старовинної порцеляни.

Свіжі квіти. "Магазини часто їх викидають. У мене вдома майже завжди є свіжі квіти", — каже вона.

Нові вовняні шкарпетки.

Святкові прикраси та гірлянди.

Кашпо з живими рослинами в них.

Хобі Анни Сакс забезпечує її одягом, їжею, побутовою технікою, посудом, книжками та творами мистецтва. Дещо вона залишає собі, а багато чого роздає друзям, або продає на онлайн-аукціонах. Багато чого Анна жертвує на благодійність, а їжу віддає нужденним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку, яка також займається тим, що шукає корисні речі в сміттєвих баках. І Саллі Спаркс наразі повністю забезпечує себе одягом від дизайнерських брендів.