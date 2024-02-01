Працівники знайшли загублену каблучку з діамантом серед гори сміття (фото)

Мелані Гарпер розуміла, що шанси знайти свою дорогоцінну прикрасу зовсім мізерні. Однак співробітники пункту приймання вторсировини думали інакше.

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У США працівники центру з перероблювання сміття в Південній Кароліні кілька годин копалися у вмісті контейнера, щоб знайти діамантову обручку, загублену мешканкою міста. Про це пише UPI.

Міська влада Грінвілла повідомила, що в неділю, 28 січня, Мелані Гарпер відвідала пункт приймання вторсировини на Резерфорд-роуд, і під час вивантаження сміття в контейнер у неї з пальця зіслизнула обручка з діамантом.

Американка надіслала в міський відділ громадських робіт лист із проханням про допомогу.

"Я знаю, що ймовірність того, що каблучку буде знайдено, дуже мала. Але якщо вона буде знайдена в процесі перероблювання сміття, я буду дуже вдячна, якщо хто-небудь зв'яжеться зі мною", — написала вона.

Співробітники висипали сміття на землю Фото: Instagram

Співробітники відділу громадських робіт, приїхавши в понеділок, вирішили перевернути сміттєвий контейнер на землю і перебрати його вміст, щоб спробувати знайти каблучку Гарпера.

"Після кількох годин пошуків Тревіс Голден знайшов золото. Біле золото", — йдеться в повідомленні міста.

Жінка забрала свою каблучку Фото: Instagram

Жінку викликали в центр, де вона возз'єдналася зі своєю дорогоцінною каблучкою.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка кинула свою дитину в коробці з-під взуття. У короткому листі біологічна мати новонародженого пояснювала, що не в змозі належним чином піклуватися про нього.

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