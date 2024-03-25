Відома українська блогерка опинилася в реанімації з інсультом

Аніта Соловей зізналася, що ще місяць тому опинилася в реанімації, оскільки перенесла важку хворобу.

Відома 29-річна українська блогерка Аніта Соловей, яка на місяць зникла з інфопростору, зізналася, що перенесла інфаркт мозку (ішемічний інсульт). Сталося це 20 лютого під час запису чергового вебінару зізналася блогерка в своєму інстаграмі.

Блогерка протягом місяця знаходилася на лікуванні і не виходила на зв'язок. Зокрема, вона перебувала в реанімації, поки її стан не стабілізувався. Зараз же вона продовжує займатися своїм здоров’ям та з’ясовує ймовірні причини, які могли призвести до ішемічного інсульту.

"Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я чекаю ще на декілька генетичних досліджень. Я буду розповідати в процесі, яка могла бути причина. Зараз є статистика, що інсульт молодшає. Ми зараз вишукуємо, чому зі мною це могло статися", — розповіла блогерка.

Аніта Соловей наголосила, що досі не розуміє, чому це трапилося з нею, адже вона не хвилювалася, була виспаною, веде здоровий спосіб життя, не п’є, не вживає спиртні напої, чи інші шкідливі речовини. Зараз блогерка хоче направити свої сили, щоб з’ясувати, що все ж призвело до хвороби.

Читайте також: "Снаряд упав у 40 метрах": відомий телеведучий потрапив під обстріли

Аніта Соловей

Нині стан блогерки стабільний, однак через хворобу, вона частково втратила зір. Часто під час ішемічного інсульту люди втрачають певні функції організму, на щастя, у дівчини нормально функціонують кінцівки, тіло та обличчя.

За порадою лікарів, дівчина вирішила повернутися у свій блог, адже, як стверджують фахівці, після недуги у неї можуть розвинутися депресивні розлади. Щоб цього не сталося їй рекомендують відновити свою діяльність.

Варто відзначити, що за контентом Аніти Соловей в інстаграмі слідкує 380 тисяч підписників.

Нагадаємо, раніше ми писали, акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон вперше показала обличчя свого бойфренда. Крім цього, Фокус писав, Євген Кошовий зізнався, куди відправить доньку на навчання.