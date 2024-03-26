"Я готовий": зірка серіалу "Жіночий лікар" Олексій Нагрудний про мобілізацію в армію (відео)

Олексій Нагрудний родом з Луганщини. Зараз його батьківщина в окупації. Актор зізнався, чи готовий піти в армію, якщо його мобілізують.

49-річний український актор Олексій Нагрудний, відомий ролями у серіалах "Ніхто не ідеальний", "Жіночий лікар та інші, зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку. Про своє рішення актор розповів в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Варто відзначити, що Олексій Нагрудний родом з Рубіжного Луганської області, яке зараз знаходиться в окупації. Там актор народився та виріс, після поїхав по світу будувати кар’єру. Кілька років тому Олексій вивіз з Рубіжного свою маму. Зробив він це ще 7 років тому, напередодні початку повномасштабної війни. Батько актора помер у 2013 році, перед початком АТО на Донеччині та Луганщині.

"Батько помер у грудні 2013 року. Онкологія. Дякувати Богові, що він не дожив до 2014 року, бо я не знаю як би він пережив", — розповів Нагрудний.

54:55 - чому й досі не на фронті?

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В інтерв’ю актор також зізнався, чому досі не пішов служити в армію і чи планує взагалі це зробити.

"Скажімо так, я тут, я нікуди не поїхав, не втік. Якщо прийде моя черга, я готовий зібрати речі, піти три місяці здобувати військову професію, якої не маю.Я напевно зараз жалкую про це. Або враховуючи досвід зйомок у серіалі "Жіночий лікар", когось зашити я точно зумію. Я піду боронити свою землю. Зараз я виховую сина, якому місяць, старший, який має чітку проукраїнську позицію. Йому 16, він вже проходить комісію у військкоматі, все в порядку. Тому, якщо прийде моя черга, я готовий. Шкода, якщо я не зможу якоїсь користі принести. Але я сподіваюсь, що стріляти навчусь", — наголосив актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, відомий телеведучий потрапив під обстріли. Крім цього, Фокус писав, телеведучий Артем Овдієнко добровільно пішов в армію та вже встиг скласти присягу.