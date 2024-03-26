90-річна Джоан Коллінз розкрила свій секретний засіб від похмілля (фото)

Актриса має просто приголомшливий вигляд у своєму похилому віці. Вона заявила, що випиває тільки в компанії.

Британська акторка Джоан Коллінз, яка й досі полюбляє випити стаканчик-другий, стверджує, що її двоетапний розпорядок дня є ключем до одужання від страшного похмілля, повідомляє The Sun.

Зірка "Династії" обов'язково п'є тонни води під час і після нічного пиття, щоб не боліла голова вранці, а також проводить цілий день у ліжку.

Після десятиліть вечірок і спілкування Джоан напевно є тією, кому можна довіряти, коли справа доходить до деяких знань про похмілля. У бесіді з журналістами вона сказала: "Як мені вилікувати похмілля?" Тонни і тонни води і залишайтеся в ліжку якомога довше! Я п'ю тільки в компаніях і між ними випиваю склянки води — це мій секрет".

Особисте життя

Джоан Коллінз п'ять разів була заміжня. Її першим чоловіком був ірландський актор Максвелл Рід, з яким вона була разом з 1952 по 1956 рік. Пізніше у неї був зв'язок із Сідні Чапліном, братом Чарлі Чапліна, Артуром Лоу і Ворреном Бітті, який був молодший за неї на 4 роки. У 1963 році вона вийшла заміж за співака й актора Ентоні Ньюлі. Вона народила від нього сина і дочку, а 1971 року вони розлучилися. Втретє вона вийшла заміж 1973 року за керівника студії "Apple Records" Рона Касса, який став батьком її дочки. Вони розлучилися 1983 року. Джоан, через два роки, вийшла заміж за шведського співака Пітера Холма. Після їхнього скандального розлучення 1987 року Коллінз на деякий час покинула США і повернулася до Лондона. Її п'ятим чоловіком році став театральний менеджер Персі Гібсон, який молодший за Джоан на 31 рік. Пара пов'язала себе узами шлюбу в лондонському готелі Claridge's у лютому 2002 року. Родом із Перу, Персі — голлівудський продюсер, відомий насамперед як продюсер фільму "Хто хоче стати мільйонером".

Джоан Коллінз із п'ятим чоловіком Персі Гібсоном Фото: Getty Images

Захоплюючись своїм чоловіком, Джоан розповіла: "Він про все подбає. Він піклується про моїх дітей і про всі наші фінанси. Він кохання всього мого життя. Це чудовий шлюб, прекрасні стосунки".

Джоан, яка у своїй книжці "За підплічниками" називає Персі "найкращим коханцем, який у мене коли-небудь був", згадує, що спочатку їхні стосунки були платонічними. Вона пояснила: "Спочатку ми з Персі стали справді хорошими друзями. Отже, у нас був цей зв'язок. Ми справді знали одне одного. І окремі ванні кімнати — це ключ до успіху! Хоча нам дуже пощастило. Я знаю, що це не те, що може мати кожен".

Нагадаємо, 18 січня Фокус писав, що 90-річна Джоан Коллінз розповіла про секрети краси. Зірка серіалу "Династія" з'явилася на останній церемонії "Еммі". І мала просто приголомшливий вигляд у своєму похилому віці.