90-річна Джоан Коллінз у гламурній сукні сходила на вечірку Chanel у Лос-Анджелесі (фото)

Зірка серіалу "Династія" в сліпучому вбранні відвідала святкову вечерю. Вона із задоволенням фотографувалася з гостями заходу.

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Британська акторка Джоан Коллінз разом зі своїм чоловіком, 59-річним Персі Гібсоном, були присутніми на щорічній передоскарівській вечері Chanel у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Спеціальна вечеря відбулася в готелі "Беверлі-Гіллз" всього за день до 96-ї церемонії вручення премії "Оскар". На святковому заході 90-річна Джоан продемонструвала свою фігуру, що кидає виклик віку, в гламурній чорній сукні-міді з глибоким вирізом, прикрашеним паєтками. Талію вона підкреслила шкіряним поясом.

Актриса Джоан Коллінз Фото: Getty Images

Під сукню Коллінз взула чорні туфлі на підборах, у руках у неї був невеликий чорний клатч. Знаменитість доповнила свій ансамбль сліпучими ефектними ефектними срібними прикрасами.

Чоловік акторки, актор Персі Гібсон мав неймовірно чепуристий вигляд у темно-синьому смокінгу, білосніжній сорочці зі срібною краваткою.

Актриса Джоан Коллінз із чоловіком Персі Гібсоном Фото: Getty Images

Минулого року Джоан відсвяткувала 20-річчя подружнього життя з Персі, її п'ятим чоловіком. Гібсон на 31 рік молодший за Коллінз. Легендарна актриса обмінялася клятвами з голлівудським кінопродюсером у лондонському готелі Claridge's 17 лютого 2002 року. Раніше вона була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

У Голлівуді Персі відомий як продюсер, насамперед за фільмом "Хто хоче стати мільйонером". "Він про все подбає. Він піклується про моїх дітей і про всі наші фінанси. Він кохання всього мого життя. Це чудовий шлюб, прекрасні стосунки", — розповіла Джоан журналістам.

Нагадаємо, 19 січня 90-річна Джоан Коллінз розповіла про секрети краси. Зірка серіалу "Династія" з'явилася на останній церемонії "Еммі". І мала просто приголомшливий вигляд у своєму похилому віці.