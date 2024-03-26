55-річна зірка "Рятувальників Малібу" знялася оголеною заради захисту тварин (фото)

Модель, якій 30 березня виповниться 56 років, закликала носити не шкіру тварин, а свою красиву шкіру.

Акторка і модель Донна Д'Ерріко, яка відома своїми зйомками в серіалі "Рятувальники Малібу" і появою на сторінках Playboy, знялася оголеною для нової реклами зоозахисної організації PETA. На сторінці останньої з'явилися фото моделі, а також її коротке інтерв'ю.

На знімку Донна позує тільки в сережках. Вона підстрибує, розвівши руки вбік. Її довге каштанове волосся укладене м'якими хвилями, на ній стриманий макіяж, і вона посміхається в камеру.

"Носіть свою власну шкіру, носіть веганський одяг", — написано на її оголеному тілі.

За допомогою цієї кампанії PETA закликає людей не носити шкіру, пір'я і хутро навесні 2024 року.

"Причина, з якої я не ношу у своєму гардеробі, взутті або чомусь у цьому роді товари тваринного походження, полягає в тому, що я не хочу, щоб тварини страждали. Я ніколи не могла хотіти заподіювати таку жорстокість тваринам. Вони не можуть жити без свого хутра, шкіри та пір'я, а ми можемо", — розповіла Донна, якій 30 березня виповниться 56 років, в інтерв'ю.

За її словами, для тих, хто думає, що перейти на "веганський" гардероб буде складно, це не так.

"Я маю на увазі, що існує так багато чудових продуктів і дизайнерів, які створюють моду без жорстокості, яка так само гарна, якщо не краща, і вони дійсно милі", — додала вона.

Зі свого боку зоозахисники наголошують:

"Виробництво шкіри, вовни та інших матеріалів тваринного походження споживає величезну кількість природних ресурсів, забруднює водні шляхи, призводить до вирубки лісів і втрати біорізноманіття, а також виділяє величезну кількість парникових газів. Це суворе нагадування про те, що наш вибір моди має далекосяжні наслідки, що виходять за рамки естетики".

Д'Ерріко, яка, до всього іншого, зареєстрована на сайті OnlyFans, протягом багатьох років зазнавала нападок за публікацію сексуальних фотографій у соціальних мережах. У 2022 році вона заявила, що почувається "красивою", незважаючи на те, що тролі говорили їй, що вона "занадто стара", щоб ділитися фотографіями в бікіні в Інтернеті.

Донна Д'Ерріко в "Рятувальниках Малібу"

"Я почуваюся до біса сексуальною. Чоловіки роблять мені компліменти, і я це приймаю. Дозвольте мені жити. Коли мені виповниться 80, я озирнуся назад і буду так рада, що зробила це, поки мені було жарко", — відповіла знаменитість хейтерам.

У своєму віці Донна працює моделлю на сайті OnlyFans

Раніше Фокус писав, що PETA розкритикувала Тейлор Свіфт та її бойфренда за відвідування зоопарку.