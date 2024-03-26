Автобуси повні дівчат у бікіні: будинки колишнього бойфренда Джей Ло обшукали у рамках секс-скандалу

У будинку відомого репера Шона "Дідді" Комбса відбувся обшук у рамках розслідуванням торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Самого Комбса затримали в аеропорту.

Шона "Дідді" Комбса затримали в аеропорту Маямі лише через кілька годин після того, як федерали провели обшук у його маєтках у Лос-Анджелесі та Маямі на тлі розслідування про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Про це пише CNN

Ордер на обшук у будинках, що належать музиканту і продюсеру Шону "Дідді" Комбсу, в понеділок пов'язаний із розслідуванням торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, повідомило ЗМІ джерело в правоохоронних органах. Джерело не уточнило, чи був конкретно Комбс конкретною метою, пославшись на делікатний характер розслідування.

Співробітників правоохоронних органів можна було побачити у двох будинках Комбса — одному в районі Маямі та одному в Лос-Анджелесі. І тоді ж журналісти помітили, як із будинків виводили чоловіків у кайданках. Щонайменше на один із рейдів офіцери привели із собою собак і пішли з коробками та мішками з речовими доказами.

Обшуки в будинку Шона Комбса Фото: Getty Images

Самого репера Шона Комбса затримали для допиту в приватному аеропорту Маямі в понеділок увечері.

54-річного репера помітили, коли він тривожно походжав навколо свого літака LoveAir LLC Gulfstream 5, після того, як його і його оточення допитали співробітники митниці. Але інсайдери повідомили, що арешту не було.

Шон "Дідді" Комбс біля свого літака

Сусіди репера поговорили з журналістами, зазначивши, що до його особняка часто приїжджали автобуси "повні дівчат у бікіні".

Так, Раян Мендельсон, сусід Шона, розповів, що бачив, як в особняк приводили безліч красивих жінок.

"Я бачив чорношкірих водіїв Suburbans, водіїв Uber, приватних водіїв між 1-ю і 3-ю годинами ночі — іноді раніше, іноді пізніше — але я бачив, як дівчата виходили з машини в купальниках і спідній білизні", — сказав Мендельсон.

Особняк Дідді в Холмбі-Гіллз, недалеко від Беверлі-Гіллз, був одним із щонайменше двох об'єктів, на які здійснили обшук агенти Міністерства внутрішньої безпеки в рамках триваючого розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Обшуки у Шона Комбса

Сусід зазначив, що вечірки в будинку репера відбувалися постійно і не тільки у вихідні. Іноді машини запрошених паркувалися вздовж усієї вулиці.

Адвокат Комбса та інші представники не відповіли на прохання журналістів про коментарі.

Хоча Дідді був втягнутий у гучну ділову суперечку протягом частини 2023 року, саме справа, порушена його колишньою дівчиною і співачкою R&B Кессі Вентура, відкрила двері іншим заявам про сексуальне насильство. Комбс категорично відкинув ці звинувачення.

Обшуки в будинку Шона Комбса

У листопаді минулого року Кессі, справжнє ім'я якої Кассандра Вентура, звинуватила Комбса у зґвалтуванні та неодноразовому фізичному насильстві.

У позові стверджували, що він нібито контролював і знущався з Кессі впродовж більше ніж десяти років, а також накачував її наркотиками, бив і змушував займатися сексом із кількома повіями-чоловіками, поки він спостерігав за цим і записував те, що відбувається, на відео.

Менш ніж за тиждень після подачі позову Кессі Джой Дікерсон-Ніл заявила, що Комбс накачав її наркотиками і піддав її сексуальному насильству, коли вона навчалася на факультеті психології в Сіракузькому університеті в січні 1991 року, стверджуючи, що він також знімав напад на відео.

Шон Комбс і Кессі Вентура Фото: Getty Images

Вона стверджує, що Дідді тиснув на неї, запрошуючи на побачення, а потім підсипав їй щось у напій, перш ніж відвезти її у квартиру, де він піддав її сексуальному насильству і зняв це на відео.

Того самого дня, коли Дікерсон-Ніл подала позов, інша жінка на ім'я Ліза Гарднер подала другий позов, стверджуючи, що Комбс і співак R&B Аарон Голл зґвалтували її у квартирі Голла в 1990 або 1991 році.

Інша ймовірна жертва Комбса виступила в грудні 2023 року і звинуватила магната хіп-хопу і його оточення в жорстокому груповому зґвалтуванні її, коли їй було 17 років.

Дідді негайно розіслав твіт, у якому відкинув звинувачення і заявив, що всі звинувачення, висунуті проти нього останніми днями, походять від людей, "спраглих швидких грошей".

І зовсім нещодавно продюсер Родні "Ліл Род" Джонс заявив, що Комбс протягом року чіплявся до нього та "лапав". А також йому наказували вербувати повій і займатися з ними сексом заради задоволення Шона Комбса. Родні стверджує, що у нього є "сотні годин відео", які документують "серйозну незаконну діяльність Комбса".

Хто такий Шон Комбс

Шон Комбс входить до числа найвпливовіших хіп-хоп продюсерів і керівників останніх трьох десятиліть. Репер і тоді ще зірка-початківець Дженніфер Лопес недовго були у відносинах у 1999 році після її першого розлучення.

Раніше він носив псевдонім Пафф Дедді (Puff Daddy), потім він називав себе Пі Дідді, а тепер просто Дідді. Він побудував одну з найбільших імперій хіп-хопу, проклавши шлях кільком організаціям, пов'язаним з його знаменитим ім'ям.

Шон "Дідді" Комбс у жовтні минулого року Фото: Getty Images

Він є засновником Bad Boy Records і триразовим володарем "Греммі". Він працював із Notorious BIG, Мері Джей Блайдж, Ашером, Ліл Кім і багатьма іншими.

Комбс створив лінію модного одягу Sean John, запустив музичний телеканал Revolt і продюсував реаліті-шоу Making the Band для MTV. Він ніколи не був одружений, але у нього шестеро дітей від трьох жінок.

Нагадаємо, раніше Дідді та Кессі Вентура врегулювали позов і підтвердили мирову угоду, не розкриваючи жодних подробиць.