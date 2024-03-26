Енн Гетевей розповіла про те, чому не зніметься в сиквелі "Диявол носить Prada"

Актриса зізналася, що попри неймовірний касовий успіх фільму, його творці не залишили простору для продовження.

У липні 2024 року минає 18 років від дня виходу фільму "Диявол носить Prada", в якому головні ролі зіграли Меріл Стріп і Енн Гетевей. Остання в інтерв'ю Vanity Fair зізналася, що не дивилася культову картину вже дуже багато років і не збирається зніматися в сиквелі.

У відео на YouTube-каналі журналу актриса переглядає деякі зі своїх старих фільмів, зокрема "Диявол носить Prada", після того, як вона потрапила в заголовки газет через свою "токсичну онлайн-ідентичність", яка коштувала їй ролей у кіно.

Подивившись кадр, де персонаж Гетевей Енді заходить в офіс Міранди Прістлі, вона ахнула і поставила відео на паузу.

"Щоб ви розуміли: всі ви дивилися цей фільм набагато пізніше, ніж я. Минуло, якщо не більше десяти років, то, можливо, два десятиліття відтоді, як я дивилася цей фільм, тож це просто приголомшливо", — почала Гетевей.

Показавши кадр з Енн і Меріл з фільму, Гетевей прокоментувала те, як Меріл поводилася на знімальному майданчику.

"Я була там, коли Меріл уперше увійшла на цей знімальний майданчик, і побачила, як вона поважала роботу нашого художника-постановника, але також начебто перетворила її на щось більше, схоже на те, як вона бачила персонажа", — сказала Гетевей.

За словами Гетевей, вона під час зйомок вбирала в себе досвід своїх старших та іменитіших колег.

Коли в Енн поцікавилися, чи уявляла вона, якою успішною стане картина, вона відповіла:

"Так, я це зробила. Не такою величезною, якою вона стала, але вона просто притягувала мене, і я мала бути її частиною. Однак не це, що це ніби вплетено в культуру і стало пробним каменем для стількох людей. Я не припускала, що це справить таке незабутнє враження і таку спадщину".

Після виходу 2006 року "Диявол носить Prada" мав величезний успіх. Фільм зібрав $326 мільйонів по всьому світу за бюджету всього в $35 мільйонів доларів. Однак, каже Енн, у картини немає жодних передумов для сиквела.

"Іноді в цій бульбашці слід берегти і зберігати речі, і це нормально. І я думаю — хіба Меріл не сказала про це що-небудь смішне?" Її запитали: "Чи зробить вона коли-небудь продовження?" і вона відповіла: "Так, якщо мені не доведеться худнути". Але я думаю, вона сказала: "До біса!"", — зазначила актриса.

Раніше Фокус писав, що зірки "Диявол носить Prada" возз'єдналися на сцені SAG Awards 2024.