"Я розставляю кордони": Раміна Есхакзай розповіла, як ставиться до дружби з чоловіками (відео)

Учасники зустрічі розділилися у своїх думках. Валик Міхієнко був категоричний, він сумнівається в існуванні дружби з протилежною статтю.

31-річна ексучасниця шоу "Холостяк" Раміна Есхакзай розповіла чи вірить вона в дружбу між чоловіком і жінкою. До обговорення долучилися гуморист, телеведучий Валік Міхієнко та акторка, гумористка, телеведуча Даша Кубик — гості нового випуску проєкту 30+ на YouTube каналі Раміни Есхакзай.

"Я — плюс-мінус, чесно. Я суджу по собі. Більше все-таки мінус. Я розставляю межі. Наприклад, якщо ми знайомимося з хлопцем, у якого є дружина, то це категорично людина взагалі без статі, з ним нічого не може бути, одразу мінус. Я дружу з парами. Але, якщо хлопець гарний і вільний, ми з ним починаємо спілкування, і я бачу, що я йому симпатична, я собі в голові думаю: "Так, він теж симпатичний. Ми можемо з ним переспати, а що далі?". Або будувати стосунки, або... У хлопців секс, ок, а далі можна спілкуватися. А в дівчат, трохи інакше".

Раміна зазначила, що зараз здебільшого дружить із чоловіками. Це пов'язано з її роботою. Це не близькі друзі й у більшості з них є жінки, які їй довіряють.

Валик Міхієнко зауважив, що є робота і від цього все відштовхується, але це не дружба: "У тому-то й прикол, у вас є спільні справи, які ви можете обговорювати, на тлі яких розвивається дружба. Але дружба як така вона не існує. Спілкування на тлі спільної роботи або хобі не можна назвати дружбою, це коло спілкування".

Також Есхакзай зізналася, що в неї не було жодного хлопця, якому можна було б подзвонити телефоном і сказати, що вона, наприклад, посварилася з мамою або в неї виникли проблеми на роботі. У цих випадках вона завжди телефонує подрузі.

Зі свого боку, Даша Кубик розповіла про свою дружбу з блогером і гумористом Владом Шевченком. І ці стосунки ніяк не відрізняються від її дружби з подругою Дашею Майоровою.

"Влад знає все про мене. Він для мене дуже близька емоційно людина. Він мені ідеально підходить у спілкуванні. Він усе розуміє і з ним не боїшся здаватися якимось не таким. З ним можна сміятися, сміятися і взагалі робити, що хочеш. У мене до нього неймовірно теплі почуття. Він сильна людина. Реально можна сказати, що він мій найкращий друг", — поділилася Даша. Кубик зазначила, що Шевченко не приваблює її як чоловік. За ним у неї "стоїть блок".

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Раніше, Раміна Есхакзай заявила, що за необхідності готова піти на фронт. Вона у відвертому інтерв'ю розповіла пікантні подробиці про своє життя, зізналася чому не хоче мати дітей, скільки заробляє і багато іншого.