Стало відомо, чому принц Вільям не з'явився у відеозверненні дружини Кейт, коли вона повідомила про рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон на минулому тижні повідомила світу шокуючу новину — лікарі діагностували їй рак. Про це вона розповіла у своєму відеозверненні, на якому постала сама, без свого чоловіка принца Вільяма.

Багатьох шанувальників королівської родини збентежив той факт, що поряд з Кейт у момент зізнання, що вона має рак, не було Вільяма. Видання The Times пояснило, чому Кейт вирішила самостійно розповісти, що проходить профілактичну хіміотерапію та має діагноз рак.

Зокрема, за інформацією джерела видання, Кейт добровільно вирішила звернутися до світу одною, без підтримки рідних чи чоловіка. Таким чином принцеса хотіла продемонструвати свою силу.

"Вона постала в образі як сильна жінка, яка ділиться сильним посланням до нації. Їй не потрібно було, щоб хтось сидів поруч", — відзначило джерело.

За його словами, 41-річний принц під час зйомок відео підтримував її та сім’ю на задньому плані.

Королівський кореспондент Даніель Стейсі також зазначила, що Кейт самотужки написала промову, яку озвучила у відео, тому і говорити до світу вона захотіла на самоті.

"Зрозуміло, що принцеса Уельська написала кожне слово у своєму відеозверненні, тому для Кейт було доцільно донести це повідомлення до публіки самостійно. Ті, хто тісно співпрацює з принцесою, часто говорити про її внутрішню силу, і я думаю, що її відеозвернення є чудовим тому прикладом",- додав Стейсі.

Він також відзначив, що у промові Кейт наголосила, що відчуває підтримку свого чоловіка, заявивши, що "поруч зі мною Вільям — це велике джерело розради та заспокоєння".

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Фото: Getty Images

Звісно принц Вільям пишається сміливістю своєї дружини, тому підтримав її рішення оголосити новину так, як вона запланувала.

"Кейт також згадала "всіх тих, чиє життя постраждало від раку", і я вважаю, що для неї було важливо донести це повідомлення самостійно, щоб налагодити зв’язок з іншими хворими на рак. Вона закінчила своє повідомлення на ноті співчуття, сказавши: "Для всіх, хто стикається з цією хворобою, в якій би формі вона не була, будь ласка, не втрачайте віри чи надії. Ви не самотні", — додав королівський кореспондент.

Дійсно, повідомлення, яке озвучила Кейт, отримало підтримку у світі, багато хто похвалив матір трьох дітей за те, що вона сміливо розповіла про свій діагноз, у тому числі її тесть, король Чарльз, який також бореться з раком.

Представник Букінгемського палацу відзначив, що 75-річний Чарльз, "дуже пишається Кетрін за її сміливість у тому, що вона сказала".

У своєму відеозверненні Кейт розповіла, що почала свій перший курс профілактичної хіміотерапії. Її операція на черевній порожнині в січні пройшла успішно, і на той час було не відомо, що у неї рак. Однак аналізи після операції виявили недугу.

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