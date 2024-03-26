Як доглядати за шкірою навесні: 3 поради косметолога, які повернуть свіжість та красу

Шкіра потребує якісного та дбайливого догляду у будь-яку пору року, особливо навесні, коли змінюється погода та є значний дефіцит поживних речовин. Ексклюзивно для Фокуса косметологиня Анна Круглик розповідає, як доглядати за шкірою навесні, щоб уникнути сухості та подразнень і повернути їй сяйво та свіжість.

Кожна пора року по різному впливає на функціональність та зовнішній вигляд нашої шкіри, тому має свої особливості в догляді за шкірою. За час тривалої зими наша шкіра піддається таким випробуванням, як холод, перепади температури, сухе повітря через опалення, нестача вітамінів тощо. В результаті чого шкіра стає сухою, зневодненою, має тьмяний, блідий колір та стає менш пружною. Фокус запитав у косметологині з медичною освітою Анни Круглик, як відновити шкіру після зими та підготувати до літа.

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Відновити мікроциркуляцію

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Навесні кожна жінка відчуває, що її шкіру необхідно оживити та наповнити енергію. І для цього потрібно відновити мікроциркуляцію, щоб наситити клітини шкіри киснем, усіма необхідними поживними речовинами, зволожити її, забезпечити свіжий колір обличчя та покращити пружність.

"В домашньому догляді важливо використовувати засоби з ніацинамідом, з вітаміном С, з гіалуроновою кислотою. Наприклад сироватка з ніацинамідом, крем з вітаміном С, і зволожувальна маска з гіалуроновою кислотою", — каже косметологиня.

Робити самомасаж

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Також корисно робити самомасаж обличчя, який є так званою пасивною гімнастикою, яка залучає усі м'язи та зв'язки. Не варто його недооцінювати, адже при регулярному виконанні цієї процедури, ви зможете активізувати кровообіг та покращити інтенсивність обміну речовин у тканинах.

"Якщо ваш очищальний засіб делікатний та не порушує епідермальний барʼєр, то навіть під час етапу очищення ви можете робити самомасаж обличчя протягом 2-3 хвилин. Це буде значно покращувати зовнішній вигляд шкіри", — радить Анна Круглик.

Не дарма самомасаж називають одним з, ефективних та безпечних методів боротьби зі старінням, доступних кожному. Головне не лінуватися, і вже після кількох процедур ви зможете помітити перші результати, але головне у цій справі регулярність.

Відвідати косметолога

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Окрім домашнього догляду вам можуть знадобитися косметологічні процедури. Краще робити їх після консультації та за призначенням косметолога. Спеціаліст оцінить стан вашої шкіри та проблеми, які потрібно усунути, й порекомендує необхідні процедури.

У кабінеті косметолога у весняний період рекомендується робити: Карбоксітерапію (безінʼєкційну)

Поверхневі пілінги

Масажі обличчя та всього тіла

Мікротокову терапію

"Ближче до літа було б добре зробити курс процедур, направлених на відновлення захисної функції шкіри та зволоження, щоб підготувати шкіру до активного сонячного опромінення. Адже суху шкіру з порушеним епідермальним барʼєром, від гіперпігментації не захистить навіть крем з найбільшим фактором захисту", — каже Анна Круглик.

Окрім доглядової косметики та косметологічних процедур, підтримати шкіру навесні допоможе збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. "Звісно важливо пити достатньо води, їсти фрукти, овочі та вести активний фізичний спосіб життя", — радить косметологиня. Лише при комплексному підході ви зможете зберегти молодість та здоров'я шкіри й відтермінувати процеси старіння.

Нагадаємо, косметологиня розповіла, чому не можна умивати обличчя милом.

Раніше Фокус писав про те, чим відрізняється тонік від міцелярної води, та чи потрібно їх змивати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.