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Спадний Місяць з 26 березня по 7 квітня 2024 року: що можна і не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Getty Images

Учора, 26 березня, розпочалася стадія Спадного Місяця, яка триватиме до 7 квітня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Період Спадного Місяця (час від Повного Місяця до Молодика) ще називають фазою пасивної дії. Вона триватиме з 26 березня до 7 квітня 2024 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період Спадного Місяця, а чого краще не робити.

Спадний Місяць: що можна робити

  • прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;
  • гасити борги і кредити;
  • працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;
  • відмовитися від шкідливої їжі;
  • доглядати за тілом;
  • пройти медичне обстеження;
  • завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити

  • діяти різко й необдумано;
  • братися за важливі справи;
  • оформляти кредит або позичати гроші;
  • укладати важливі угоди;
  • заводити домашніх улюбленців;
  • починати ремонт;
  • здійснювати великі покупки.

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