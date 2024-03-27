У легінсах і топі: Кендалл Дженнер продемонструвала свою підтягнуту фігуру (фото)

Модниця позувала в порожньому автосалоні. Знаменитість і її мама співпрацюють із компанією Alo Yoga.

Американська модель, акторка і світська левиця Кендалл Дженнер продемонструвала свою чудову фігуру і повсякденний стиль, опублікувавши 26 березня нову серію знімків, повідомляє Daily Mail.

28-річна модель вийшла у спортивному одязі в межах рекламної компанії Alo Yoga, з якою вона співпрацює з 2021 року. Ветеранка подіуму продемонструвала свій підтягнутий живіт у сірому топі-бюстгальтері з круглим вирізом і парі легінсів до колін. Темне каштанове волосся Дженнер було укладене м'якими локонами, які спадали на плечі. Вона нанесла легкий макіяж, підкресливши губи темно-рожевою помадою. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами в чорній оправі. У неї була чорна спортивна сумка, а на ногах — чорні балетки.

"@alo @alo @alo @alo", — написала вона поруч із фотографіями. Модниця позувала в порожньому автосалоні зі своїм Mercedes-Benz SLR McLaren.

"Красива!" — популярний коментар серед її шанувальників, проте багато хто негативно відгукнувся про її балетки. "Ці туфлі жахливі", — написали кілька людей.

Її мама, 68-річна Кріс Дженнер, у листопаді стала партнером спортивної компанії Alo і того ж дня, 26 березня, опублікувала знімки, представивши новий образ. Під пастельно-блакитний спортивний костюм Кріс одягла кросівки і шкарпетки з логотипом Alo. "Весна в моєму @alo", — написала вона поруч із фотографіями.

Кілька шанувальників звинуватили її в редагуванні знімків за допомогою штучного інтелекту.

"Який генератор ШІ ви використовували?", — запитала одна людина. "Знаменитості більше не обов'язково мають бути присутніми для цієї реклами. Схоже, це все штучний інтелект", — заявив інший.

Раніше, 18 грудня минулого року повідомлялося, що Кендалл Дженнер розійшлася з бойфрендом після року стосунків. Знаменитості мають напружені графіки і від початку розуміли, що вони разом не надовго.