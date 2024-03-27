Поліція заарештувала драгдилера Шона "Дідді" Комбса і закувала в наручники його синів

Поліція заарештувала 25-річного чоловіка в аеропорту, коли він намагався проникнути на борт приватного літака репера. Також було затримано двох синів Комбса.

В американських таблоїдах з'являється дедалі більше подробиць про розслідування справи репера Шона "Дідді" Комбса щодо сексуального насильства і торгівлі людьми. Виявилося, що в аеропорту Опа-Лока в Маямі заарештували 25-річного Брендана Пола, якого називають наркодилером Комбса. А також було затримано двох синів репера — Джастіна і Кінга. Про це пише NYpost.

Чоловіка, звинуваченого в тому, що був "наркокур'єром" Дідді, було заарештовано під час спроби проникнути на борт приватного літака в той час, коли особняк репера обшукувала поліція.

Того ж дня федеральні агенти здійснили обшук у будинках Дідді в Лос-Анджелесі та Маямі в межах розслідування справи про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та затримали двох його синів.

Пізніше Джастін і Кінг Комбс були звільнені без пред'явлення звинувачень. На фотографіях видно, що під час рейду в Лос-Анджелесі щонайменше двоє чоловіків були закуті в наручники.

Місцезнаходження самого Шона "Дідді" Комбса невідоме. Він мав летіти на Кариби і заблокував публічне відстеження свого літака після того, як він прибув у Маямі. Поліція вилучила його телефони, але його не заарештували.

Брендан Пол був заарештований

Літак Gulfstream 5 компанії LoveAir пізніше був відстежений до карибського острова Антигуа, але його на борту не було.

В ордері на арешт, отриманому ЗМІ, йдеться про те, що Брендан Пол зізнався, що мав у своєму багажі наркотики, коли правоохоронні органи перехопили його в аеропорту Майамі Опа Лока о 16:15 у понеділок.

У документі, представленому Департаментом поліції Майамі-Дейд, ідеться: "Обвинувачений був узятий під варту за підозрою в зберіганні кокаїну і цукерок із марихуаною. Підсудний зберігав контрабанду у своїй особистій дорожній сумці, про що він заявив до обшуку".

Пола називали "наркокур'єром" Дідді в позові продюсера Родні "Ліл Рода" Джонса, поданому проти Дідді, справжнє ім'я якого — Шон Комбс. Також Ліл Род стверджує, що Пол причетний не тільки до купівлі наркотиків для репера, а й зброї.

Він повідомив, що Пол літав між Лос-Анджелесом, Майамі, Вірджинією, країнами Карибського басейну і Лондоном тричі в грудні 2022 року, квітні 2023 року і листопаді 2023 року.

"Члени підприємства та їхні партнери закуповували, перевозили та розповсюджували екстазі, кокаїн, кетамін, марихуану, гриби, запаковуючи ці речовини в ручну поклажу та проходячи через митницю", — написав він.

Також Ліл Род стверджує, що на власні очі бачив, як Брендан Пол перевозив вогнепальну зброю в нічні клуби, стриптиз-клуби та інші заклади і назад для Комбса в Маямі, Флорида. А також він бачив, як Шон "Дідді" Комбс потім роздавав цю зброю членам місцевих банд.

Обшук у будинку Шона "Дідді" Комбса Фото: Getty Images

Нагадаємо, у первинному позові стверджувалося, що Комбс змушував Ліл Рода наймати секс-працівників і примушував його займатися з ними сексом.

У позові він також згадував оскароносного актора Кьюбу Гудінга-молодшого. За словами продюсера, вони зустрічалися в січні 2023 року. І актор чіплявся до нього на яхті Дідді.

Продюсер стверджує, що Комбс хвалився, що стріляв у людей, і погрожував заподіяти тілесні ушкодження, якщо Джонс не виконає його вимоги.

У його позові відповідачами також названо сина Комбса Джастіна, керівника його апарату Христину Хоррам і виконавчого директора Universal Music Group сера Люціана Грейнджа.

Дідді відкинув наявні звинувачення проти нього, назвавши їх "огидними", а його адвокат назвав претензії Джонса "чистою вигадкою".

Шон "Дідді" Комбс Фото: Getty Images

Також у позові згадувався принц Гаррі. Але тільки як випадковий знайомих Шона "Дідді" Комбса. Репер використовував його ім'я, щоб надати собі ваги і натякнути на знайомства з впливовими людьми.

54-річний Комбс заснував звукозаписний лейбл Bad Boy 1993 року і в наступні десятиліття був важливою фігурою в комерціалізації хіп-хопу. Серед його протеже були покійний Notorious BIG і Мері Джей Блайдж.