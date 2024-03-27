Чарльз Спенсер поділився спогадом про принцесу Діану (фото)

Брат покійної королівської персони доволі часто показує архівні фото з нею. Напередодні він знайшов речі, які колись належали їм із сестрою в дитинстві.

Брат покійної принцеси Діани часто радує шанувальників особливими артефактами з околиць його будинку Елторп — фамільного маєтку графського роду Спенсерів у Нортгемптонширі, Велика Британія. Напередодні Чарльз Спенсер показав речі, які колись належали їм із сестрою.

Граф Спенсер представив два дуже значущі об'єкти, але цього разу з Парк-Гаусу, будинку, де він проводив дитинство зі своєю сестрою, принцесою Діаною, до 11 років. На фотографії були зображені таблички з іменами на дверях двох спалень. На першій було написано "Діана" в оточенні рожевих троянд. На другій — "Чарльз" із зображеннями синіх троянд.

Надаючи контекст особливим декораціям, Спенсер зазначив: "Рання частина моїх спогадів про дитинство, "Дуже приватна школа", розповідає про щасливі перші роки, якими я насолоджувався в Парк-Гаусі — рідному домі моїх перших 11 років".

Брат принцеси Діани показав їхні таблички

"У мого батька на дверях дитячої спальні були яскраві таблички з іменами — я повинен знайти на них "Сара" та "Джейн"", — додав Чарльз, маючи на увазі їхніх з Діаною сестер.

Нагадаємо, на архівному фото принцеси Діани шанувальники помітили її схожість з принцесою Шарлоттою.

Також Фокус писав про батьків принцеси Діани.