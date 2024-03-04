"Я бачу принцесу Шарлотту": опубліковано дитяче фото принцеси Діани

Принцеса Уельська загинула в автокатастрофі у 1997 році. Її брат Чарльз інколи ділиться архівними кадрами.

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Чарльз Спенсер поділився зворушливою фотографією зі свого дитинства, на якій зображена його покійна сестра, принцеса Діана, яка неймовірно схожа на свою онуку, принцесу Шарлотту. Архівний знімок брат покійної принцеси Уельської опублікував в Instagram.

Граф Спенсер показав чорно-білу фотографію 1967 року, на якій маленька принцеса Діана у віці шести років позує в білому лляному топі з рукавами та шортах, у шльопанцях разом зі своїм братом та мамою.

Чарльзу на фото лише три роки. Він постав у чарівному картатому топі та шортах, у шкарпетках і босоніжках, сидячи на гойдалці, ймовірно, у їхньому домі дитинства – маєтку Олторп у Західному Нортгемптонширі.

Принцеса Діана в дитинстві

Мати Чарльза та Діани, Френсіс Кідд, також була помічена на фото у віці 31 року в білому топі та спідниці-олівці.

"Моя мати, Діана, і я, приблизно в 1967 році. Мені було три, а Діані 5 або 6. Мені подобається, як кожен із нас виглядає щасливим", — написав Чарльз Спенсер.

"На цьому етапі мого життя моя мати називала мене на прізвисько "Базз", тому що вона вважала, що я маю нескінченну енергію досить щасливої — і зайнятої — бджоли", — додав брат покійної принцеси Діани.

Цікаво, що маленька Діана на архівному кадрі дуже схожа на свою онуку Шарлотту.

"Діана схожа на Шарлотту. Чудовий спогад!", "Вау, я бачу принцесу Шарлотту у її бабусі тут", "Принцеса Діана ніколи не буде забута", — коментують публікацію користувачі мережі.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Діана ледь не скасувала весілля з принцом Чарльзом.

Також Фокус писав про появу племінниць принцеси Діани на Тижні моди в Мадриді.