За тиждень до смерті: історія легендарного фото принцеси Діани на яхті

Знімок став натхненням для образу Елізабет Дебікі, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона". За тиждень після опублікування фото Діана загинула в ДТП у Парижі.

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Одне з культових фото принцеси Діани було зроблене на яхті під час літнього відпочинку за тиждень до смерті королівської персони у 1997 році. Про це пише Hello.

Тоді колишня дружина короля Чарльза ІІІ проводила час на яхті Jonikal із сім’єю Аль-Фаєд. Сцени того періоду були увічнені в шостому сезоні серіалу "Корона". Принцесу Діану зіграла Елізабет Дебікі.

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани Фото: Netflix

Відпочинок, яким принцеса Діана насолоджувалася разом із синами принцом Вільямом і принцом Гаррі, був для неї останнім перед тим, як вона трагічно загинула в автомобільній аварії в Парижі. На одному з найбільш пам’ятних фото покійна принцеса Уельська самотньо сиділа на трампліні яхти.

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани

Знімок у блакитному купальнику наразі є одним з найзворушливіших фото покійної мами принца Гаррі та принца Вільяма.

Чому принцеса Діана була на яхті?

Королівська персона тоді зустрічалася з продюсером Доді Аль-Фаєдом після розлучення з принцом Чарльзом у 1996.

Принцеса Діана

Напередодні поїздки Діана була в Мілані, щоб відвідати похорон модельєра Джанні Версаче. Після цього вона поїхала до Сараєво, в Боснії, щоб висвітлити проблему наземних мін у країні.

Ця поїздка стала першою зустріччю принцеси з Доді Аль-Фаєдом. Тоді продюсер ще зустрічався з іншою дівчиною Келлі Фішер, проте згодом пара розійшлася і Доді почав проводити більше часу з Діаною, зокрема, на яхті в Портофіно. Його батько, єгипетський мільярдер Мохамед Аль-Фаєд, товаришував з принцесою та підтримував ідею їхнього союзу.

Принцеса Діана та Доді Аль-Фаєд загинули разом Фото: Getty Images

Хто зробив фото?

10 серпня 1997 року в газеті Sunday Mirror були опубліковані фотографії папараці, на яких принцеса Діана та Доді цілуються, що посилило увагу ЗМІ до пари. Фотографи почали орендувати шлюпки, щоб спробувати отримати нові фотографії королівської персони.

Точно невідомо, хто зробив кадр Діани на борту яхти, який було опубліковано 24 серпня, за тиждень до смерті принцеси (31 серпня). На фото було видно, як принцеса в купальнику блакитного кольору сиділа на краю трампліну яхти, а під нею у воді плавало рятувальне кільце.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася з годинником принцеси Діани.

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