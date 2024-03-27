Принцеса Олександра Ганноверська прийшла на Бал троянд у Монако в розкішному чорному ансамблі

Принцеса Александра Ганноверська була на балу разом зі своїм нареченим Беном Сильвестром Страутманнером.

24-річна принцеса Александра Ганноверська відвідала Бал троянд у Монако, з'явившись на заході в елегантному чорному ансамблі, пише Hello.

Дочка принцеси Кароліни Монакської і внучка Грейс Келлі австрійського походження прокладає свій власний шлях стилю, і її останній ансамбль Celine доводить саме це.

На ній була зшита на замовлення чорна сукня без бретелей, прикрашена атласним бантом спереду. Свій образ Александра доповнила по-справжньому шикарною і вишуканою розкішною сумкою Celine Mini Besace Clea з чорної блискучої телячої шкіри, парою чорних туфель на підборах з ремінцями, сережками-підвісками і витонченим діамантовим кольє-кольє.

Знаменита монакська фігуристка одягла своє розкішне вбрання для участі в Балу троянд у Монако, щорічному тематичному благодійному заході зі збору коштів, який заснувала принцеса Монако Грейс ще 1954 року. Цього року балу виповнилося 70 років, і його темою була дискотека.

До принцеси Олександри приєдналися її давній бойфренд Бен Сильвестр Страутманнер і її зведена сестра Шарлотта Казірагі, яка мала неймовірний вигляд у декадентській сукні Chanel Haute Couture з колекції Будинку весна/літо 2022.

Стримана розкіш юної принцеси не дивує ні прихильників королівської сім'ї, ні шанувальників моди. За останні кілька років Александра зміцнила свій статус стилю. Її часто бачили сидячою в першому ряду на показах Dior, Yves Saint Laurent, Giambattista Valli і Chanel на тижнях моди.

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