Алессандра Амброзіо продемонструвала шикарний образ у відвертому купальнику (відео, фото)

Модель граціозно позувала в морі. Вона вважає, що купальники та пляжні вбрання — найзручніший одяг.

Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо проводить відпустку на Гаваях. Красуня 26 березня поділилася в Instagram приголомшливим відеороликом про свій відпочинок, повідомляє Daily Mail.

42-річна Алессандра продемонструвала свій підтягнутий прес і прекрасне тіло в бікіні, засмагаючи на сонці та плескаючись у морі. На ній був дуже відвертий темно-помаранчевий купальник з тонкими зав'язками. Амброзіо, яка здобула світову популярність як модель Victoria's Secret, насолоджуючись тропічною погодою, випромінювала красу, граціозно позуючи в морі під блакитним небом.

На ній було безліч прикрас: намиста, браслети і сережки. Щоб створити невимушену святкову атмосферу, вона зробила кавер на свій короткий відеоролик із піснею Зіггі Марлі "Beach In Hawaii". Свій приголомшливий пост вона лаконічно підписала: "На пляжі на Гаваях".

Її пост з'явився всього через кілька тижнів після її розкішної відпустки в Мексиці, де вона насолоджувалася ловом скатів на узбережжі Карибського моря недалеко від Канкуна. Свою поїздку вона провела в оточенні групи друзів, зокрема видатного модельєра Прабала Гурунга.

Алессандру можна було побачити у висококласному готелі, коли вона позувала в обтислому комбінезоні під час занять йогою.

Алессандра Амброзіо Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Зараз Амброзіо зустрічається з ефектною моделлю Річардом Лі. У неї двоє дітей — 15-річна Аня і 11-річний Ной від колишнього нареченого Джеймі Мазура. Джеймі та Алессандра були разом загалом 13 років і навіть були заручені до їхнього остаточного розставання 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амброзіо показала фігуру в прозорій сітчастій сукні. Мати двох дітей обрала розкішний образ для вечірки на яхті.