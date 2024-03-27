Слон хрещеника короля Чарльза влаштував переполох у дорогому готелі Індії

Махараджа Джайпура прибув у дорогий готель, але його слон влаштував своє власне "шоу". Падманабх Сінгх — хрещеник короля Чарльза, його статки — близько півмільярда фунтів стерлінгів.

Махараджа Джайпура, який щойно розмістив свій палац на Airbnb, може похизуватися статками у 500 мільйонів фунтів стерлінгів, працював моделлю для D&G і вважає знаменитостей своїми друзями. Також він є хрещеником британського короля. Але навіть така важлива персона не може контролювати свого слона. Про це пише Daily Mail.

Співробітники одного з найексклюзивніших готелів світу Oberoi Rajvilas у Джайпурі, Індія, з нетерпінням очікували на прибуття Падманабха Сінгха, глави колишньої правлячої сім'ї штату Джайпур у сучасному Раджастані.

Готель Oberoi Rajvilas вважається втіленням розкоші: його багаті гості часто прибувають з усього світу на вертольотах, щоб насолодитися розкішними люксами вартістю 11 000 фунтів стерлінгів за ніч.

У новому шоу Channel 4 під назвою Grand Indian Hotel, яке транслювалося вчора ввечері, напруга різко зросла, оскільки персонал готувався прийняти не тільки королівську особу, а й власника ексклюзивного ювелірного магазину Gem Palace Саміра.

Персонал був на взводі, коли махараджа Джайпура прибув, адже в цей момент слон у золотій накидці навалив купу.

Конфуз зі слоном

У підсумку один з офіціантів прибрав гній у сумку, а інші запалили ароматичні палички, намагаючись замаскувати запах.

Раніше було оголошено, що кілька слонів стоятимуть біля входу в готель, щоб надати йому "королівського шарму". Очевидно, що автори блискучої ідеї не врахували подібні конфузи.

Невідомо, чи дізнався махараджа про подію. Але прийом пройшов із шиком.

На вечерю подавали особливу страву з Раджастану: курку з йогуртом, гірчичною олією і гвоздичним маринадом. Птицю спочатку запікають, а потім томлять у ямі з вугіллям.

Хто такий Падманабх "Пачо" Сінгх

25-річний Пачо — член колишньої правлячої сім'ї штату Джайпур, у сучасному Раджастані, Індія. Хоча його титул офіційно не визнаний законом, оскільки Індія є федеративною парламентською демократичною республікою, цей титул, як і раніше, користується великою повагою.

Махараджа Джайпура Падманабх Сінгх

У 2011 році він був коронований як неофіційний махараджа Джайпура. Статки його сім'ї — близько двох мільярдів доларів.

2020 року він розповів про свої близькі стосунки зі своїм хрещеним батьком королем Чарльзом, назвавши його "найособливішою людиною".

Як і його дідусь, Бхавані Сінг, Падманабх є досвідченим гравцем у поло, наймолодшим членом команди чемпіонату світу з поло 2017 року і наймолодшим переможцем Відкритого Кубка Індії з поло.

Махараджа Джайпура Падманабх Сінгх

Пачо, який колись був названий найзавиднішим холостяком за версією Tatler, навчався в школі Міллфілд у Сомерсеті, а потім часто повертався туди, щоб зіграти в поло.

Він вивчав гуманітарні науки в Нью-Йоркському університеті в Нью-Йорку, де, за його словами, відкрив для себе "Netflix і суші".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Індії з шиком зіграє весілля син найбагатшої людини країни. Статки батька Ананта Мукеша Амбані оцінюють у 114 мільярдів доларів. На передвесільній вечірці Ананта і його чарівної нареченої виступала Ріанна.