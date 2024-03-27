Шакіра готова до побачень після розриву з Жераром Піке, — ЗМІ

Через майже два роки після скандального розставання зірка сцени поводиться "як нова жінка". Вона медитує, присвячує себе карʼєрі та дітям.

47-річна колумбійська співачка Шакіра готова знову ходити на побачення після її розриву з іспанським футболістом Жераром Піке, 37. Про це пише Us Weekly.

"Шакіра почувається краще, ніж за останні роки, вона поводиться як нова жінка. Друзі дуже раді бачити її колишню — на роботі та з друзями", — розповів інсайдер.

Джерело додало, що хоча Шакіра "не готова до стосунків", артистка "дуже відкрита до випадкових побачень".

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Повідомляється, що навколо знаменитості "зʼявилося нове світло", а наразі вона зосереджується на догляді за собою за допомогою "медитації, йоги та проведення часу з друзями".

Зазначимо, що Жерар Піке та Шакіра почали зустрічатися у 2011 році та стали батьками двох синів: Мілана, 11, і Саші, 9. Експара розійшлася в червні 2022 року після того, як стало відомо, що співачка "зловила" футболіста за зрадами. Повідомлялося, що цією жінкою стала Клара Чіа Марті, з якою Піке згодом почав офіційні стосунки.

Шакіра та Том Круз Фото: Getty Images

Тим часом Шакіра активно продовжує музичну карʼєру, адже на тривалий час була відсутня в медійному полі через виховання дітей.

З 2022 року їй приписували низку романів, зокрема з Томом Крузом. Втім, офіційно домисли в мережі не підтвердились.

Нагадаємо, Шакіра підігріла чутки про роман з відомим актором.

Також Фокус писав про спростування теорії, начебто Шакіра "зловила" Жерара Піке на зрадах через банку варення.