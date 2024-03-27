Дочка Клінта Іствуда, 30-річна Франческа, показала чудову фігуру в купальнику (фото)

Вона, як і її знамениті батьки, актриса. Багатьом шанувальникам Франческа нагадує Мішель Пфайффер у молодості.

Дочка Клінта Іствуда, Франческа Іствуд, мала вигляд голлівудської кінозірки на нових фотографіях в Instagram, опублікованих у понеділок, 25 березня, повідомляє Daily Mail.

30-річна актриса, чиєю матір'ю є 71-річна зірка "Титаніка" Френсіс Фішер, була одягнена в червоний суцільний купальний костюм. Зверху вона недбало накинула рожеву сорочку. Красуня розпустила волосся і нафарбувала губи рожевою помадою.

Однак фоловери зазначили, що вона схожа на іншу велику зірку. Багато хто визнав, що вона схожа на Мішель Пфайффер в епоху її "Небезпечних зв'язків". "Вона могла б зійти за дочку Мішель", — сказав один фанат, а інший додав: "Вона, як героїня фільму "Обличчя зі шрамом 2" просто зараз!". Інший сказав: "Це створює атмосферу Мішель Пфайффер".

Франческа народилася в Реддінгу, Каліфорнія, в серпні 1993 року. У 2013 році Іствуд завоювала звання "Міс Золотий Глобус". У 2017 році разом зі своєю матір'ю Френсіс Фішер знялася в епізоді серіалу "Фарго". Вона зірка кіно і телебачення, найбільш відома своїми ролями в таких фільмах, як "Хлопці з Джерсі", "Остання дівчина", "Злочинці та ангели", "Сховище" і "Старий".

Її мама Френсіс Луїза Фішер — визнана критиками акторка, найбільш відома за роллю суворої мами Кейт Вінслет у "Титаніку". Вона почала свою кар'єру в театрі, яку продовжила в кінематографі. Френсіс знялася у фільмі "Непрощений" 1992 року з Клінтом і в "Канікулах" 2020 року з Еммою Робертс.

Батько Франчески, 93-річний Клінт почав свою кар'єру у вестерні "Сирицева шкіра". І він знімався у вестернах "Повісьте їх високо" (1968) і "Злочинець Джозі Вельс" (1976). Потім він зіграв поліцейського Гаррі Каллахана в п'яти фільмах "Брудний Гаррі" протягом 1970-х і 1980-х років. Серед останніх робіт — "Гран Торіно", "Мул" і "Плач мачо". Нагороди Іствуда включають чотири премії Американської кіноакадемії.

За батьком Франческа має чотирьох зведених сестер: Кімбер Теніс, Елісон, Кетрін Рівз і Морган; а також братів Кайла і Скотта.

17 листопада 2013 року вона вийшла заміж за Джордана Фельдштейна. Весілля відбулося в Лас-Вегасі, проте шлюб тривав лише тиждень. Зараз актриса виховує сина Тайтен Рейт Іствуд від бойфренда Александра Рейта.

Актриса Франческа Іствуд Фото: instagram.com/francescaeastwood

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялося, що 93-річний Клінт Іствуд з'явився на публіці вперше за довгий час. Зараз ветеран Голлівуду знімає фільм "Присяжний № 2" у Джорджії.