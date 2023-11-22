93-річний Клінт Іствуд з'явився на публіці вперше за довгий час

Зараз ветеран Голлівуду знімає фільм "Присяжний № 2" у Джорджії.

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93-річний Клінт Іствуд із білою бородою з'явився на публіці вперше за довгий час. Зараз актор і режисер знімає фільм "Присяжний №2" у Джорджії з Ніколасом Голтом і Тоні Коллетт. З огляду на поважний вік актора, цей фільм може стати його останньою роботою. Про це пише Daily Mail.

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Клінт Іствуд, який став режисером, знімав сцену для судового трилера за участю його зірок Ніколаса Голта, 33 роки, і Тоні Коллетт, 51 рік.

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Проєкт раніше був названий "останнім фільмом" режисера, хоча ні Іствуд, ні його представники не говорили, що він планує піти на пенсію після завершення проєкту.

Раніше Іствуда бачили на знімальному майданчику з Голтом у червні, після того, як почався страйк сценаристів, але незадовго до того, як його акторський склад був змушений припинити роботу через нещодавній страйк акторів.

Клінт Іствуд на зйомках картини "Присяжний №2"

За цей час Іствуд встиг відростити бороду. Його помітили, коли він розмовляв із членами своєї знімальної групи в чорній вітровці і темно-сірих штанах.

Незважаючи на свій похилий вік, він виглядав повністю захопленим зйомками.

Його бачили разом з його другом, оператором Стівеном Кампанеллі, з яким він вперше почав працювати ще 1995 року над фільмом "Мости округу Медісон".

Новий фільм Клінта Іствуда під назвою "Присяжний №2" розповідає історію присяжного засідателя у справі про вбивство, який розуміє, що, можливо, саме він убив жертву під час необережного водіння, а не людину, яку судять.

Оскільки вина роз'їдає його, він намагається утримати своїх колег-присяжних від засудження цієї людини, одночасно намагаючись не свідчити проти себе перед прокурором, якого грає Тоні Коллетт.

Роль присяжного виконав Ніколас Голт.

Крім Голта і Коллетт, у "Присяжному №2" також знімалися Зої Дойч, Кіфер Сазерленд, Кріс Мессіна і Леслі Бібб.

Ця картина стане 40-м фільмом Іствуда як режисера (41-й, якщо враховувати "Натягнутий канат" 1984 року, який, як кажуть, він зняв без зазначення авторства після конфлікту з первісним режисером).

Іствуд почав свою акторську кар'єру в середині 1950-х років з низки невеликих ролей у кіно і на телебаченні.

Його першою серйозною роботою прийнято вважати картину "Сирицевий батіг" 1959 року.

Після почалася його зіркова співпраця з італійським режисером Серджіо Леоне. Який зняв знамениту "доларову" трилогію: "За жменю доларів", "На кілька доларів більше" і "Хороший, поганий, злий".

Клінт Іствуд у молодості

Успіх трилогії призвів до появи у США вестернів і трилерів, зокрема хіта Іствуда "Брудний Гаррі" 1971 року. Його останнім фільмом стала картина "Чоловічі сльози" 2021 року.

Нагадаємо, раніше Клінт Іствуд відсудив 6 мільйонів доларів у литовської компанії за фейкове інтерв'ю зі своєю участю.