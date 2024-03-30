В'єтнамки, слінгбеки та платформа: яке жіноче взуття буде в моді цієї весни (фото)

Коли ж говорити про весняні тренди як не зараз, коли за лічені дні погода різко змінить свій градус. Тому саме час підготувати зручне, комфортне та стильне взуття для своїх ніжок.

Звісно, хто як не стиліст краще всього допоможе розібратися з питаннями трендів та моди, які будуть актуальні весною 2024 року. Саме тому стиліст Анастасія Кобильник розповіла про найгарячіші весняні тренди.

ЧОБОТИ SLOUCHY Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ЧОБОТИ SLOUCHY

З поверненням естетики 90-х та нульових серед трендів на весну 2024 року стиліст відмічає чоботи силуету slouchy, у яких м’який верх вільно спадає вниз, утворюючи складки. Такі чоботи однозначно додадуть невимушеності та розслабленості в будь-який образ.

ВЗУТТЯ PEEP-TOE Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ВЗУТТЯ PEEP-TOE

За словами стиліста, грандіозно повернулися з нульових і взуття з круглим вирізом у зоні пальців peep-toe (створені ще у 40-х роках). Оголені пальці ніг можна буде побачити у різних видах взуття — від туфлів до чобіт.

В"ЄТНАМКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

В’ЄТНАМКИ

Анастасія Кобильник відзначає, що вже весною в тренді знову будуть в’єтнамки у різних варіаціях — на низькому ході, платформі, підборах та з різними декоративними елементами. Дизайнери пропонують стилізувати це взуття як і в повсякденних, так і в вишуканих образах.

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БАЛЕТКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

БАЛЕТКИ

Стиліст також розповіла, що естетика balletcore також знайшла місце серед трендів цього сезону, тому актуальними будуть балетки, особливо у моделі Mary Jane (з ремінцем спереду) — як класичні, так і з цікавими фактурами: з кристалами, сітчасті та прозорі.

СЛІНГБЕКИ Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

СЛІНГБЕКИ

Елегантне взуття, підошва якого вигинається та загострюється в гострий носок або звужується до акуратного овалу і демонструє п’ятку — містить в собі весь шарм класичного стилю. Тому стиліст наголошує, що не дивно, що з популярністю офісної естетики слінгбеки знову запали нам в душу, як і в 90-х роках.

НЕВИСОКІ ПІДБОРИ ТА ПЛАТФОРМА Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

НЕВИСОКІ ПІДБОРИ ТА ПЛАТФОРМА

За словами Анастасії Кобильник, серед підборів популярними будуть невисокі підбори Kitten Heel та підбори-чарочки. А ще подіум заполонить взуття на платформі — особливо масивні лофери, сабо, клоги.

ГОСТРИЙ НОСОК Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

ГОСТРИЙ НОСОК

Також стиліст рекомендує звернути на різновиди взуття. Зокрема, цієї весни переважатиме гострий носок, настільки гострий, що його ще називають a knife-edge (ножеподібний кут).

FLOWERS Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

FLOWERS

Анастасія Кобильник наголошує, що один ти із головних трендових елементів декору у 2024 році будуть квіти. Тому бренди зараз активно прикрашають ними і взуття. Саме тому спокійно можна обирати такі моделі, у сезоні весна 2024 вони будуть в моді.

3D DECOR SHOES Фото: instagram.com/anastasiia_kobylnyk/

3D DECOR SHOES

Крім цього, стиліст відзначає, що цього сезону на подіумах можна помітити багато взуття з настільки об’ємним декором, що він сягає підлоги — взуття з довгим пір’ям, нитками чи масивними бантами. Тому не бійтеся обирати на весну декороване взуття, саме цього сезону у вас буде можливість реалізувати всі свої побажання.

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