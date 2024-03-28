Олійний манікюр: Том Бачик показав наймодніше покриття весни 2024 року

Зірки обирають ніжні тони, без кічу і великої кількості декору. Світло-жовтий колір манікюру додасть яскравості навіть у похмурий день.

Іменитий американський майстер манікюру Том Бачик задає тренди на весну 2024. На прикладі своєї постійної клієнтки Селени Гомес він продемонстрував одне з наймодніших покриттів сезону — "масляний манікюр".

Свою назву воно отримало, завдяки схожості з кольором вершкового масла. Це приглушені відтінки жовтого з глянцевим покриттям, нігті здалеку нагадують шматочки масла.

Інші майстри вже підхопили ідею і представляють свої варіації такого манікюру. Крім однотонного глянцевого покриття не менш ефектний вигляд має наявність дрібного контрастного малюнка.

Контрастний малюнок додасть манікюру цікавого вигляду

Ще один варіант урізноманітнити такий манікюр і зробити його цікавішим — зробити кілька нігтів жовтими, а решту — покрити прозорим лаком і зверху нанести малюнок у пастельних тонах. Такий манікюр має по-справжньому весняний вигляд і не впадає в око контрастами.

Який же манікюр без френча? Майстри обіграють "масло" на нігтях, роблячи "посмішку" жовтим лаком. Не менш гарний вигляд має зворотний манікюр, а також поєднання френча з цільним покриттям нігтів.

Традиційний френч Зворотний френч

"Масляному манікюру" можна надати лиску за допомогою перламутру, а також використовувати варіант біло-жовтого омбре.

Перламутр додасть манікюру розкішного вигляду Омбре в олійних кольорах

Цей ніжний відтінок у будь-якому виконанні має крутий вигляд як в однотонному варіанті, так і з різними дизайнами, а також на нігтях будь-якої довжини і форми.

Раніше Фокус писав, чому не можна покривати нігті на ногах гель-лаком.