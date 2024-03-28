Брітні Спірс знову опублікувала відверті кадри з відпочинку

Артистка натякнула, що провела відпустку з другом, але ні фото, ні імені його вона не показала.

42-річна американська співачка Брітні Спірс вирушила на відпочинок у тропіки і тепер радує 42 мільйони своїх підписників у соцмережі новими відвертими фото, дикими танцями та іншими перфомансами. Зокрема, вона поділилася кількома відео і знімками з відпустки, зокрема однією фотографією, на якій вона повністю оголена, з квітковими смайликами, що покривають її інтимні місця.

Артистка насолоджується плаванням в океані оголеною, демонструє коротку сукню та леопардовий купальник.

Вона також опублікувала текстове повідомлення з кількох слайдів про свій відпочинок, розповівши, що її улюбленою частиною цієї відпустки було "оголення у воді".

У довгому пості Брітні поділилася довгим звітом про те, як провела час біля океану.

"У цій поїздці сталося багато інших речей, про які я теж не розповідаю. Іноді все не те, чим здається!!! Я вдаю, що все абсолютно ідеально, але повірте мені, я теж пройшла через це і розділила б ці труднощі, але вони занадто образливі, щоб ними ділитися. Це може дуже засмутити інших людей, і, чесно кажучи, я ні чорта не можу з цим вдіяти, тому просто знайте, що моє життя не таке ідеальне, яким здається... і пам'ятайте, мої чудові друзі, ви не одні", — написала артистка.

При цьому зірка не уточнила, у чому саме полягають її труднощі.

"Чесно кажучи, покататися на велосипеді з моїм другом здалося мені чудовою ідеєю... але я зайшла занадто далеко і заблукала! На зворотному шляху я пішов грати в теніс! Я думала, що загубила телефон, але він виявився під сходами! Я знаю, що багато хто сміється наді мною, тому що я використовую кільцеву лампу... але мені подобається її використовувати, тому для цієї поїздки я купила 3 нові купальні костюми! Тільки один дійсно резонує зі мною! Моя улюблена частина моєї подорожі — це перебувати оголеною у воді! Я бачила двох крабів, що йшли з панцирами на спинах! Мій друг узяв одного, і я закричала! Єдині риби, яких я бачила, були дуже маленькими... а на мілководді з ними плавали прозорі мальки!", — продовжила Спірс свій опус.

Відтоді як Брітні була звільнена від 13-річної опіки свого батька, вона розкрила деякі речі, через які їй довелося пройти, і звинуватила Джеймі Спірса "в образах і травмах, які він заподіяв".

У своїх мемуарах "Жінка в мені", випущених у жовтні 2023 року, співачка розповіла про образу на свого 71-річного батька. Вона стверджувала, що Джеймі часто критикував її зовнішність і на два роки посадив її на "сувору дієту", що складалася з курки і консервованих овочів.

Дісталося у спогадах і її колишньому хлопцю Джастіну Тімберлейку. Авторка розповіла, що той змусив її зробити аборт, коли їй було 19 років, бо був не готовий до батьківства.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс показала, як умитися без води.