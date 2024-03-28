Стало відомо, як друзі Кейт Міддлтон відреагували на її діагноз

Наразі дружина принца Вільяма бореться з раком. Вона не розкрила додаткових подробиць, проте відомо, що принцеса перебуває на ранніх стадіях лікування.

Кейт Міддлтон відкрито розповіла про свою боротьбу з раком лише кільком близьким людям, але інші друзі та довірені особи не знали, аби інформація раніше часу не зʼявилася в пресі. Про це пише People.

Звістка про хворобу шокувала близьких людей монаршої персони. Вони з принцом Вільямом також не повідомляли про це принцу Гаррі та Меган Маркл. Сассекські дізналися про онкологію Кейт Міддлтон з телебачення та відправили повідомлення зі словами підтримки.

"Це був страшенний шок", — зазначив інсайдер.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

В емоційному відео принцеса Уельська розповіла, що в неї діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії, перебуваючи на ранній стадії лікування.

Мама трьох дітей зізналася, що спочатку тримала діагноз у таємниці "заради їхньої молодої сім’ї", піклуючись про 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма запевнила, що почувається добре. Наразі монарша персона перебуває у Віндзорі. Коли вона повернеться до публічних обовʼязків, точно невідомо. Раніше Кенсінгтонський палац говорив про квітень 2024 року.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон вирішила прямо розповісти про свій діагноз.

Також Фокус писав про спроби отримати персональну інформацію про Кейт Міддлтон співробітниками Лондонської клініки.