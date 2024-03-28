Сальма Хаєк поділилася кадрами в яскравому бікіні (фото)

Знаменитість проводить час у Мексиці. Напередодні вона відвідала відомі печери Сеноти.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася новими знімками в купальнику. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

Знаменитість відпочиває в Мексиці. Вона змінила океан на печери та вирушила в Сеноти. Це природні заглиблення та карстові вирви, утворені через завалення склепінь вапнякових печер, де протікають підземні води, іноді з доступом морської води. Сеноти зазвичай асоціюються з півостровом Юкатан у Мексиці.

Сальма продемонструвала фігуру в помаранчевому бікіні, коли плавала серед мексиканських печер, ховаючи волосся у воді.

Вона лаконічно позначила локацію в підписі до публікації.

"Рай. І ти чудова русалка", "Чарівна краса", "Ти можеш плавати, де завгодно", — пишуть під новими фото Сальми її прихильники.

Сальма Хаєк

Перед цим акторка вже показувала фото із Сенот, проте не розкрила, де саме перебуває.

"Вгадайте, де я? Завтра я дам вам більше підказок…" — написала зірка фільму "Фріда".

Сальма Хаєк

"Печери в Юкатані?" — майже одразу розгадали загадку знаменитості її фанати.

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала Франсуа-Анрі Піно з 15-ю річницею весілля.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.