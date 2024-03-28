Обшуки у відомого репера несподівано засмутили режисера Рідлі Скотта

Скотт живе по сусідству з Шоном "Дідді" Комбсом, тож обшуки у репера позначилися і на ньому. Рідлі Скотт навіть не міг потрапити додому.

Відомий режисер Рідлі Скотт був засмучений обшуком у Шона "Дідді" Комбса. Але зовсім не тому, що він пов'язаний із секс-скандалом, який і ініціював обшук у репера. Просто Скотт живе по сусідству. І поліцейські фургони перекрили вулицю. А натовпи роззяв внесли сум'яття в цей район Ло-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Рідлі Скотт, схоже, був засмучений рейдом на особняк сусіда Дідді в Лос-Анджелесі за 40 мільйонів доларів, оскільки він не зміг потрапити додому.

Проїжджаючи вулицею на своїй Toyota Prius, 86-річний дворазовий володар премії "Еммі" виглядав занепокоєним, побачивши натовпи роззяв і журналістів на своїй вулиці.

Готуючись під'їхати до своєї під'їзної дороги в Холмбі-Гіллз, режисер проїхав повз кількох співробітників правоохоронних органів і ділянку, перегороджену жовтою стрічкою.

Він навіть поцікавився в одного з поліцейських, що відбувається в нього по сусідству.

Дідді нині перебуває в центрі позовів про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації та позовів про сексуальне насильство.

Обшуки у Дідді

У вівторок музичного магната помітили в аеропорту Маямі за кілька годин після рейдів Національної безпеки на його особняки в Маямі та Лос-Анджелесі.

Повідомляють, що Дідді допитали співробітники митниці в аеропорту Маямі-Опа Лока — приблизно за 15 миль на південь від місця розслідування в його будинку — близько 18:00 за місцевим часом.

Це сталося після підозр у тому, що магнат утік із країни, коли його приватний літак LoveAir LLC Gulfstream 5 було виявлено таким, що летів на Антигуа.

Свідки бачили Комбса, який прогулювався зі своєю свитою по аеропорту. Але він не був затриманий або взятий під варту.

Дідді в аеропорту

Але був заарештований такий собі Брендон Пол, якого називають наркодилером репера. Також наручники одягли на синів Дідді. Але пізніше їх звільнили.

З додому Шона Комбса поліцейські винесли цілі мішки і коробки з написами "докази".

Шон "Дідді" Комбс входить до числа найвпливовіших хіп-хоп продюсерів і керівників останніх трьох десятиліть.

Раніше відомий як Puff Daddy, він побудував одну з найбільших імперій хіп-хопу, проклавши шлях кільком організаціям, пов'язаним з його знаменитим ім'ям.

Він є засновником Bad Boy Records і триразовим володарем "Греммі". Так само свого часу його протеже були Джастін Бібер і Ашер. І старі інтерв'ю співаків з'явилися в соцмережах. Коментатори назвали їх "страшними".