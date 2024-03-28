Як зараз виглядає 10-річний син покійної Жанни Фріске (фото)

Жанна Фріске поерла 9 років тому. Цього року її сину Платону виповниться 11 років. Хлопчику було лише 2 роки, коли померла його мама.

Телеведучий та шоумен Дмитро Шепелєв, який багато років жив та працював в Україні, вперше за багато років показав, який вигляд має єдиний син покійної російської співачки Жанни Фріске. Сталося це на програмі "У колі друзів", куди телеведучий прийшов зі своїми трьома дітьми, написали російські ЗМІ.

Зокрема, на запис програми Шепелєв привів свого старшого сина 10-річного Платона, який народився у шлюбі зі співачкою Жанною Фріске та названою донькою Ладою. Тривалий час після смерті Жанни телеведучий приховував своє особисте життя та сина. Вже через два роки Шепелєв зустрів дизайнерку Катерину Тулупову у якої також вже була дитина від першого шлюбу — донька Лада. Через рік пара одружилася, а вже у 2021 році у них народився спільний син, якого назвали Тихон.

Син Жанни Фріске Фото: ladys.media

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Платон Шепелєв з’явився на світ у квітні 2013 року, а вже через кілька місяців співачці діагностували рак — пухлина на головному мозку. Одразу ж після діагнозу Жанна Фріске відправилася на лікування в Германію. Вже у 2014 році її госпіталізували на лікування в США. Хвороба продовжила прогресувати. Співачка майже два роки боролася з недугою, яка виявилася сильнішою. Вже влітку 2015 року Жанна Фріске впала в кому, в якій прожила ще три місяці. У червні 2015 року вона померла у віці 40 років. Її єдиному сину у той час виповнилося лише 2 роки. Весь цей час поряд з нею був її чоловік Дмитро Шепелєв, саме з ним після її смерті залишилася дитина.

Дмитро Шепелєв після смерті співачки тривалий час не показував сина, однак зараз, коли минуло 9 років після смерті його дружини Жанни Фріске, телеведучий вирішив публічно вийти у світ та показати глядачам як виріс їх син.

На фото можна побачити, що 10-річний Платон повна копія своєї покійної мами. Зовні хлопчик дуже схожий на свою матір.

Дмитро Шепелєв та син Жанни Фріске Фото: ladys.media

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