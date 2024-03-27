Колишня дружина Віктора Павліка зізнлася, що після розриву з чоловіком хотіла стати монахинею

Віктора Павлик та Лора Созаєва вже багато років не разом, однак тільки зараз жінка зізналася, що розлучення та смерть сина стали дуже важким перодом у її житті.

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Українська танцівниця та колишня дружина відомого співака Віктора Павлика Лора Созаєва вперше після розлучення з чоловіком зізналася, що після розриву та смерті сина вона планувала піти в монастир. Про це вона написала у себе на сторінці в Фейсбук.

"Був час, коли я розмірковувала стати монахинею. Чоловік пішов. Син помер. Родичів немає. Друзі самі за себе. Квартиру відбирають. Ті сили, які в мене були для боротьби, скінчились. Хотілось просто дзену, спокою, де тебе розуміють і підтримують", — написала Лора.

Лора Созаєва Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Відзначимо, що Лора та Віктор Павлик пробули в стосунках 18 років, однак у 2011 році їх шлюб розпався. Але згодом пара знову возз'єдналася і навіть повінчалася на відпочинку в Туреччині. Але все-таки парі не судилося бути разом, через деякий час вони назавжди розірвали стосунки. Разом пара мала сина Павла, який на жаль помер.

У жовтні 2018 року 19-річному Павлу Павлику лікарі діагностували рак — саркому хребтів.

Одразу після встановлення діагнозу родина почала лікування. Павло переніс 18 курсів хімієтерапія та складний курс променевої терапії. Однак хвороба продовжувала прогресувати, саме тому хлопець прийняв рішення припинити лікування.

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Лора Созаєва про віру, релігію та церкву

Павло майже два роки вів боротьбу проти хвороби, однак вона виявилася сильнішою. 7 серпня 2020 року Павла Павлика не стало. Сина співака Віктора Павлика поховали в столиці. Церемонія прощання була у закритому форматі, виключно в родинному колі та колі друзів. За два місяці до смерті сина Віктор Павлик одружився на молодій обраниці Катерині Репяховій.

Саме ці події в житті Лори Созаєвої змінили її життя та думки, які призвели до розчарування в церкві. Коли помер син, вона по іншому почала бачити релігію. Дійшло до того, що вона кардинально змінила своє світобачення і навіть перестала ходити до церкви, що до цього робила регулярно.

"Занадто багато людського в цьому всьому є. Людина все зіпсує, що мав на меті Бог. І я перестала ходити до церкви. Але памʼятаю слова Писання, що тіло то є храм Господній. Після 20 років вивчення письма Божого, я вже не відкриваю Біблію, але памʼятаю завчене. Там дуже багато мудрості… подумками я до неї (мудрості) вертаюсь. Багато непідвладного розуму… Я зрозуміла, що і будучи монахинею спокою не знайду, бо там багато жінок", — зізналася колишня дружина Віктора Павлика.

Нагадаємо, раніше ми писали, на виступі Анастасії Приходько у Трускавці помер її концертний директор. Крім цього, Фокус писав, що у поліції прокоментували смерть людини на концерті Анастасії Приходько.