Маколей Калкін привітав свою кохану Бренду Сонг із 36-річчям (фото)

Актор "Сам удома" та акторка серіалу "Життя Зака і Коді" разом із 2017 року. Пара виховує двох синів.

Американський актор Маколей Калкін, можливо, і не розповідає про своє сімейне життя з Брендою Сонг, але він постійно говорить про своє кохання до неї. 27 березня актор ніжно привітав кохану Бренду з днем народження, повідомляє Hello Magazine.

У середу Маколей в Instagram поділився фотографією Бренди, зображеної в халаті, із загорнутим у рушник волоссям і пляшкою шампанського поруч із нею.

"З днем народження найкращого друга, матері, союзника, колеги, коханої і партнера, якого я коли-небудь міг побажати. Ти — моє життя. Я люблю тебе", — підписав пост 43-річний Маколей.

Шанувальники поспішили перейти до розділу коментарів під публікацією і привітати Бренду: "З Днем народження! Жінка, яка повернула світло і врятувала нашого улюбленого Кевіна Маккалістера", маючи на увазі культового персонажа Маколея "Сам удома". Інші шанувальники також опублікували свої привітання та побажання дружині Калкіна: "Найкраще. Ви обидва заслуговуєте на найкраще. З днем народження твою любов!", "З Днем народження, Бренда, сподіваюся, у тебе чудовий день", "Вона Овен??? Не дивно, що вона така дивовижна. Найдивовижніші люди — Овни! З днем народження!", "Я люблю вас, хлопці".

На початку 2022 року стало відомо, що Маколей і Бренда заручені; у квітні 2021 року в них народилася перша дитина, син Дакота, а 2022 року народився ще один син, ім'я якого вони не розголошують.

Нагадаємо, у грудні минулого року Маколей Калкін уперше показав обох синів, що підросли. Актор зізнався, що зараз по-справжньому щасливий і має мету в житті.