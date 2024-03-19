Маколей Калкін і Бренда Сонг відвідали вечірку Clarins у Лос-Анджелесі (фото)

Калкін і Сонг виховують двох дітей. Пара рідко з'являється разом на червоній доріжці.

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Американський актор Маколей Калкін і актриса Бренда Сонг разом з'явилися на червоній доріжці на вечірці з нагоди презентації нового продукту Clarins у приватній резиденції в Лос-Анджелесі, повідомляє Page Six.

43-річна зірка "Сам удома" і 35-річна героїня "Сюїти з життя Зака і Коді", обійнявшись, позували перед камерами. Було видно, як Калкін ніжно обіймав Сонг за талію, а вона з любов'ю нахилилася до свого коханого.

Маколей Калкін і Бренда Сонг Фото: Getty Images

Бренда була одягнена в повсякденні джинси великого розміру і блакитний топ без рукавів, а з аксесуарів вона вибрала чорні туфлі на підборах з гострим носком. З прикрас на ній був тільки звичайний ланцюжок.

Тим часом Маколей був одягнений у чорні джинси, кросівки і темно-синю куртку-бомбер, одягнену поверх білої футболки. Свій образ він завершив кедами, окулярами в товстій чорній оправі, у задній кишені джинсів був телефон.

У грудні 2023 року пара спровокувала чутки про шлюб. Сонг була помічена в інкрустованій діамантами обручці на лівому безіменному пальці на весіллі Кет Деннінгс і Ендрю В.К. місяцем раніше. Сонг і Калкін розкрили свої стосунки 2017 року, а п'ять років потому вони побралися. У пари двоє синів: дворічний Дакота Сонг Калкін, якого вони назвали на честь сестри Калкіна, яка померла 2008 року, і ще одна дитина, народжена 2022 року, чиє ім'я поки не розкривають.

Сім'я Маколея Калкіна Фото: Getty Images

Маколей Калкін із Брендою Сонг і синами Фото: Getty

"Ти сьогодні єдина людина, яка щасливіша за мене. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав, ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав. Ти дала мені мету в житті. Ти дала мені сім'ю", — раніше сказав Маколей про свою дружину.

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що Маколей Калкін уперше показав обох синів, які підросли. Актор зізнався, що зараз по-справжньому щасливий.